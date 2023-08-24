مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق نتيجة حدوث كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠ مم بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن مناطق منيل شيحة، أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، بني يوسف، زاوية أبو مسلم" لإنهاء أعمال الإصلاح.



وأوضح المهندس منصور بدوي ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مشيرا الي أنه جاري حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر .



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.