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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسائل شكر وتأييد لـ السيسى من القبائل الأسوانية أثناء الحوار مع مستشار رئيس الجمهورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى حوار مفتوح أاتسم بالمصارحة والشفافية ، والتأكيد على أن أهالى أسوان وأبناء المناطق الحدودية فى قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع قيادات مشايخ وقيادات وآجاويد القبائل الأسوانية العريقة

وذلك وسط حضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، وأيضاً المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية ، والدكتور شريف الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية ، وأيضاً رؤساء الهيئات والقيادات العسكرية والأمنية والدينية والشعبية والتنفيذية.

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رسائل شكر

ومن جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين أن الهدف من زيارتنا هو التأكيد على إهتمام الدولة المصرية بأهلنا فى المناطق الحدودية ، والتعامل الإيجابى والفعال مع الملفات المعقدة منذ سنوات طويلة ، وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس ، وهذا ما تحقق بالفعل حيث شهدت أسوان تنفيذ 14 مشروع متعثر ومتوقف منذ سنوات متراكمة حيث وافق رئيس الجمهورية على إعتماد أكثر من 300 مليون جنيه لإنجاز هذه المشروعات ، والتى من أبرزها مشروع الإسكان المميز " حى اللوتس " ، وإسكان الطويسة وجبل الزلط ، وأيضاً المنطقة الصناعية بالجنية والشباك.

ولفت إلى أن كل أجهزة الدولة تسعى لننمى أنفسنا ونعمل على زيادة إنتاجنا ، وهذا ما نشاهده من خلال التوسع في المشروعات الزراعية مثل مشروع توشكى الخير وتحويل الصحراء إلى زراعات نموذجية ، وأن ما تم عرضه من مثترحات وأفكار سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لدخولها حيز التنفيذ. 

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية بأنه فيما يتعلق بمشكلة التقيب العشوائى عن الذهب فسوف يتم إتخاذ إجراءات إيجابية من خلال وضع رؤية متكاملة بشكل علمى محكم للحفاظ على هذه الثروة العظيمة من الإهدار ، وبما يعود بالخير على العاملين فى هذا المجال ، أما ما يخص مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك فقد تم إتخاذ إجراءات فعالة تساهم في تشجيع وجذب المستثمرين والشباب من أبناء النوبة لسرعة تشغيل الـ 308 وحدة وورشة حرفية بها بالشكل المطلوب ، وبالنسبة لمواجهة ظاهرة المخدرات فإن الأجهزة المختصة تقوم بدور كبير فى تحقيق السيطرة الكاملة على ذلك ، والحفاظ على شبابنا وأبنائنا من هذه السلوكيات السلبية لإستثمار طاقاتهم في أعمال نافعة لهم ولمجتمعهم. 

كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل وهيئة الطرق لرصد الإعتمادات اللازمة لرصف 180 كم بطريق وادى العلاقى ، مع دراسة تنفيذ أعمال الرصف حتى منطقة الشيخ أبو الحسن الشاذلى.

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 تلاحم 

فيما أكد اللواء أشرف عطية أن أسوان تعيش فترة تلاحم وتنسيق وإتحاد وتعاون كامل بين كافة الأجهزة الحكومية وعلى رأسها المحافظ ، وبين المواطن الأسوانى وقيادته الشعبية والبرلمانية والمجتمعية في كل شبر من زهرة الجنوب ، لأننا جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد الذى لا هدف له سوى تحسين مستوى معيشة المواطن وتلبية مطالبه وحل مشاكله لتخفيف الأعباء عن كاهله.

وأشار المحافظ إلى أن أبناء أسوان على مستوى عالى من الوعى والمسئولية والمشاركة المجتمعية الجادة وهو الذى يظهر وقت الشدائد والأزمات مثل جائحة كورونا والسيول وغيرها ، وأن حجم المشروعات التي تم ويتم تنفيذها ساهم في تحويل العديد من آمال وتطلعات المواطنين إلى واقع فعلى على الأرض سواء من خلال مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل ، وغيرها ، فضلاً عن الدور الذى قامت به لجنة المناطق النائية والحدودية لدعم العديد من المشروعات الضخمة بتمويل من صندوق تحيا مصر ووزارة التخطيط.

وهو الذى توازى مع تنفيذ حزمة من المشروعات التي شهدتها أسوان لأول مرة منذ عقود من السنوات في قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل وتفريغ المدن من أسباب الثلوث ، وغيرها من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة ، علاوة على ما يتم تنفيذه من الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية والتعليمية والمجتمعية ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسوانى الذى يعتبر هو الغاية والهدف الأساسى لكل ذلك ، والذى نعمل جميعاً لتوفير كافة الخدمات له ، وتحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بجودة الحياة .

فيما بعث مشايخ وقيادات وآجاويد القبائل الأسوانية شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقوم به من مشروعات مشرفة لمصر ، وإنجاز رائع وقوى ، يجنى ثماره الجيل الحالى والأجيال القادمة ، ونؤيده لإستكمال مسيرة البناء والتنمية. 

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