حوسبة الروبوتات والذكاء الاصطناعي أبرز برامج كلية الحاسبات والمعلومات.. تعرف على الشروط

تنسيق الجامعات 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء الثانية عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي توفر فرصة عمل حقيقة وتتماشي مع السوق العالمي والمحلي لذلك يقدم موقع صدى البلد خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 عن خطوات التقدم المبكر لكلية الحاسبات والمعلومات والتي تعتبر من أهم الكليات التي توفر فرص عمل وتتماشي مع الثورة التكنولوجية الحالية.



وننشر البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية الحسابات. المعلومات جامعة عين شمس ، كما يلى :



كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس ، تقدم الكلية 6 برامج جديدة هى:







- الذكاء الاصطناعى



- الأمن السيبرانى



- الوسائط المتعددة الرقمية



- هندسة البرمجيات



- تقنية المعلومات الحيوية



- حوسبة الروبوتات

للتقديم :

https://ums.asu.edu.eg/ApplicationRegister

موقع البرامج الخاصة :

http://chp-cis.asu.edu.eg/

https://www.facebook.com/211869138834504/posts/5625374500817247/?sfnsn=scwspmo



شروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات 2023

تقبل البرامج الخاصة بمصروفات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها علمى رياضة وعلمى علوم أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الحاصلين على الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية وتكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.





تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.





كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.



شروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات 2023

- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على درجة الثانوية العامة، من شعبة علمي رياضي.

- أن يكون المتقدم حاصل على المجموع المحدد من خلال الكلية، ولا يتجاوز الحد الأدنى.

- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة هذا العام، أي يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة الحديثة لعام 2022 .