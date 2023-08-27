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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الذكاء الاصطناعي يجري مكالمات هاتفية تنتحل الأشخاص.. ودعوى قضائية ضد SpaceX لتمييزها ضد اللاجئين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

إيلون ماسك في مرمي النيران.. دعوى قضائية ضد SpaceX لتمييزها ضد اللاجئين

 

يبدو أن الملياردير إيلون ماسك سيكون في مرمى الاتهامات من جديد، حيث اتهم مؤخرا بالتمييز ضد اللاجئين بعد اتهامه منذ فترة بمعاداة السامية، وأيضا بعدم تعاطفه مع موظفيه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قاموا برفع دعوى قضائية توثق عددا من الانتهاكات ضدهم.

 

5 علامات تحذيرية تخبرك أن هاتفك الآيفون في خطر


أصبحت بطاريات الهواتف الذكية القابلة لإعادة الشحن أكثر إثارة للإعجاب من أي وقت مضى، لكنها تتدهور في نهاية المطاف، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين ترقية البطارية، أو استبدال بطاريته.

 

بقدرات جبارة.. Nubia تستعد لإطلاق موبايل أسطوري جديد


تستعد شركة Nubia لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة بمواصفات قياسية وإمكانات تعد الأفضل في عالم الهواتف الذكية، حيث كشفت تسريبات أن الشركة بالفعل تعمل على إطلاق هاتف فلاجشيب سينافس هواتف ضمن أفضل هواتف الأندرويد في العالم خلال الفترة المقبلة.

 

قرار من آبل يحدث صدمة كبيرة لدى جميع مستخدمي آيفون


تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هواتف آيفون iPhone 15 القادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع بشكل كبير أن تصدر الهواتف مع ميزة الشحن الجديدة مع منفذ الشحن من نوع USB-C والذي سيحل محل منفذ Lightning الذي صدر مع هواتف آيفون منذ عام 2012.

 

تحذير عاجل.. الذكاء الاصطناعي يجري مكالمات هاتفية تنتحل الأشخاص |تفاصيل


حذر خبراء متخصصون في الأمن السيبراني من خطورة المكالمات الهاتفية التي تتم عبر الذكاء الاصطناعي والتي يتم فيها انتحال شخصيات قريبة من الضحايا المستهدفين، يمكن من خلالها سرقة الحسابات البنكية ومعلومات حساسة للغاية.

 

شاومي تجهز مفاجأة كبرى لمستخدميها من الشباب


كشفت تقارير،  أن شركة شاومي الصينية تعمل على إطلاق هاتفين ذكيين للشباب من الفئة المتوسطة، حيث سيتمتع الهاتفين بعدد من المواصفات القياسية مع سعر مناسب لقدرات المستخدمين المادية .

 

 

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