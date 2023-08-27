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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وهذه قيمة عيار 21.. وتفاصيل حالة الطقس

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

القاهرة 37.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الأحد 27 اغسطس ٢٠٢٣.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

طقس اليوم.. الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية وارتفاع نسبة الرطوبة| فيديو

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:


العظمى الصغرى
 

القاهرة37 - 26
الإسكندرية 32 - 25
الإسماعيلية 38 - 23
الغردقة 40 -29
أسوان 46 - 29
سوهاج 43 - 27
المنيا 40 -27

 

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

استعرض برنامج "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.
 

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.58 جنيه للبيع، و 33.46 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.26 جنيه للبيع، و39.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.39  جنيه للبيع، و99.98 جنيه للشراء . 

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.. وهذا سعر عيار 21

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب.، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

1900 للجرام.. تطورات مفاجئة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2265 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18120 جنيها.

الذهب الدولار الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة العملات العربية والاجنبية

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