أمين «المصريين الأحرار»: دعم الرئيس السيسي لفترة انتخابية ثالثة شرف لنا| فيديو

علقت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، على إطلاق حملة شعبية لدعم ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "شرف لنا دعم الرئيس السيسي لفترة انتخابية ثالثة".

وأضافت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار،: "حزب المصريين الأحرار حزب سياسي ليبرالي"، موضحة أن: "قرارات حزب المصريين الأحرار بشأن الحملة الانتخابية، هي حملة نابعة من الحزب، وانضم إليها عدد من النخب والقامات والشخصيات العامة وعدد من الشباب".

وتابعت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار،: "وضعنا خطة متكاملة للحملة الانتخابية من كيان المصريين الأحرار".