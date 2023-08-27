المصريين الأحرار: إقبال غير مسبوق للانضمام لحملة السيسي في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

وجه رائد مقدم، مساعد رئيس حزب “المصريين الأحرار”، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنجازاته التي تحققت السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن دعم الحزب للرئيس لم يأت من فراغ، ولكنه من خلال الإنجازات المتحققة على أرض الواقع.

وتابع "مقدم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن حزب المصريين الأحرار اتخذ قرارًا بالإجماع باعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، ومنذ هذا الإعلان ويعكف الحزب على التجهيز لحملة شعبية غير قاصرة على أعضاء الحزب، ولكنها تشمل كل مواطي مصر سواء كان عضوًا في الحزب أو لا لدعم الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن هناك سيل من الطلبات للانضمام لدعم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة توعية المواطن بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وتوضيح آثارها الإيجابية على المواطن حتى لا يقع فريسة للشائعات.



