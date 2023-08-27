«مصر أكتوبر» يكشف أسباب دعم الأحزاب للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن أسباب دعم الأحزاب السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأضافت "مديح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن من أهم الأسباب التي تجعل الأحزاب السياسية داعمة للرئيس السيسي هو رؤية البرنامج الإنتخابي الخاص به علي أرض الواقع، موضحة أن الرئيس قام بتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية وغيرها كما وعد خلال الإنتخابات الرئاسية السابقة.

وتابعت الدكتورة جيهان مديح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإنشاء العديد من المدن الجديدة واستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء المصانع ورصف الطرق والاهتمام بمصالح الشعب في فترة تولية مقاليد الحكم.