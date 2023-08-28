عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أخبار تهمك| الأرصاد تعلن سقوط أمطار.. هبوط في أسعار الذهب.. وهذه آخر تحركات الدولار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.44 جنيه للبيع، و 33.29 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.94 جنيه للبيع، و38.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.48  جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء .

 

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17920 جنيها.

 

 

الأرصاد تعلن سقوط أمطار بمناطق شمال الوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى  : "في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ولكن هناك هدوء واعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، وهو ما يساعدنا في فترات الليل بأن نشعر بنسب الرطوبة الموجودة في الجو".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأجواء في فترة الليل مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من محافظات شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري، وكلها فرص ضعيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية".

بيان درجات الحرارة


العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الإدارية 35 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25 
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
كاترين 35 17
الطور 34 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 45 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
الوادى الجديد 43 25
أبوسمبل 44 29

 

 

الذهب الدولار الأرصاد أسعار الدولار والعملات الأجنبية سجل سعر الذهب اليوم سقوط امطار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

خاص.. رئيس بشكتاش يؤكد انسحاب الأهلي من مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

ترشيحاتنا

على عمق 184 كيلومتراً.. زلزال عنيف يضرب جبال باكستان

السياحة التعليمية مصدر جديد للدولار.. أهم مميزات الدراسة في مصر

أنباء عن إقالتها.. عقوبات تنتظر وزيرة خارجية ليبيا بعد لقاء نظيرها الإسرائيلي

غرفة القليوبية: حوافز الرئيس السيسي للصناعة تستهدف دعم وتحسين مناخ الاستثمار

ذكرى سنوية سعيدة.. جندي بحرية يثير الجدل بمنشور بسبب بن لادن

مدبولي : مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تستهدف استصلاح وزراعة مليوني فدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| علامات مبكرة لسرطان القولون.. لا تجهلها

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ