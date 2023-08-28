أخبار تهمك| الأرصاد تعلن سقوط أمطار.. هبوط في أسعار الذهب.. وهذه آخر تحركات الدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.44 جنيه للبيع، و 33.29 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.94 جنيه للبيع، و38.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.48 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء .

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17920 جنيها.

الأرصاد تعلن سقوط أمطار بمناطق شمال الوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ولكن هناك هدوء واعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، وهو ما يساعدنا في فترات الليل بأن نشعر بنسب الرطوبة الموجودة في الجو".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأجواء في فترة الليل مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من محافظات شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري، وكلها فرص ضعيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية".

بيان درجات الحرارة



العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

كاترين 35 17

الطور 34 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 35 23

سيوة 40 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 45 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 43 25

أبوسمبل 44 29