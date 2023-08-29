حدث ليلا| حقيقة عرض الأهلي لـ موليكا.. تفاصيل مفاوضات مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. وقرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حقيقة عرض الأهلي لـ موليكا مهاجم بشكتاش التركي وتفاصيل مفاوضات مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة وقرار مرتقب من البنك المركزي المصري بشأن الجنيه

أول تعليق لـ ترامب على تحديد موعد محاكمته في مارس 2024

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد موعد محاكمته في مارس 2024 بانه "تدخلا انتخابيا".





ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، إذ تسجل الرطوبة ليلا 95%.

مفاجأة مثيرة| جاكسون موليكا يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي.. وقصة الوكيل المزيف

كشف جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي، حقيقة ما تردد عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف الأهلي.

عاجل | أيمن يونس يدرس الترشح على رئاسة نادي الزمالك

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أنه يدرس فكر الترشح لانتخابات نادي الزمالك في الفترة المقبلة بشرط توافر مجموعة متجانسة معه ضمن قائمة واحدة متفاهمة.

نساند الأندية المصرية.. «البناني» يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

علق عماد البناني، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة نادي الزمالك، على أنباء موافقته على تقسيط غرامة لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا.

مصدر مطلع: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين بها

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لافتة إلى أن الجولة المقبلة ستعقد في أديس أبابا، خلال سبتمبر المقبل.

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

يعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ليضم عددا من العملات الدولية والذهب، ليكون المؤشر وحدة قياس للعملة المحلية مع عدد من عملات الاحتياطي الدولي، وليس الدولار الأمريكي فقط.

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة بعدما سجلت قفزة قوية الأيام الماضية، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 الآن بقوة في محلات الصاغة المختلفة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بعد يومين من إعلان الموافقة على انضمام مصر لتحالف بريكس.

مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تفسد مساعي القاهرة والخرطوم للتوصل لحل يرضي الجميع

استضافت القاهرة على مدار 48 ساعة مفاوضات جديدة خاصة بملف سد النهضة ضمت وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، وانتهت المفاوضات حسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الري المصري إلى لا شيء، وكذلك ما أكده بيان إثيوبيا.