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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموسم الجديد| منافسة في مركز الظهير الأيمن بالنادي الأهلي

صدى البلد

يرى أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية في مركز الظهير الأيمن بنادي الأهلي.
وقال عادل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "الموسم الماضي سيشهد منافسة شرسة في مركز الظهير الأيمن بين الثلاثي محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد".
وتابع: " محمد هاني يستحق البدء كأساسي خلال الموسم المقبل في مركز الظهير الأيمن، ولكن هذا لا يمنع وجود منافسة قوية خلال الفترة المقبلة".
وأتم: "أتوقع توظيف بعض لاعبي الفريق في مراكز أخرى بخلاف مراكزها، وأتمنى عودة أكرم توفيق لمركز الارتكاز بخط الوسط".

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