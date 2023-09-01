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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كانت سعيدة بالقبلة| فيديو جديد قد ينقذ رئيس الاتحاد الإسباني

رئيس الاتحاد الإسباني
رئيس الاتحاد الإسباني واللاعبة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو، بعنوان:" فيديو جديد قد ينقذ رئيس الاتحاد الإسباني "المتحرش".. وأن اللاعبة كانت سعيدة بالقبلة!".

 

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هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترحب بقرار فيفا لإيقاف رئيس الإتحاد الاسباني

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فيفا يدرس إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني 15 عاما

وجاء في التقرير أن هناك فيديو منتشر لـ اللاعبة، يوضح أنها كانت سعيدة بعد القبلة، وأن ما صرحت به بعد ذلك كان غريب.

 

وجاء في التقرير أن هناك تطورات متسارعة حول قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لويس، لـ اللاعبة جيني هيروموسو، لاعبة المنتخب الإسباني.

 

وكشف التقرير أن الأمم المتحدة تدخلت في هذه الأزمة، وأن الفيفا أيضًا تحقق في الأمر، وتسعى الفيفا لمنعه لمدة 15 عامًا من ممارسة جميع أنشطة كرة القدم.

 

وتابع التقرير أن الكثير طالب  رئيس الاتحاد الإسباني لويس بالاستقالة، ووصل الأمر لـ النيابة، وهناك تحقيقات في هذا الأمر، بعد رفض اللاعبة ما حدث من رئيس الاتحاد.

الاتحاد الإسباني رئيس الاتحاد الإسباني جيني هيروموسو رئيس الاتحاد الإسباني لويس المنتخب الإسباني

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