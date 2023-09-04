حدث ليلا|متاح الآن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. إقالة وزير الدفاع الأوكراني

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إقالة وزير الدفاع الأوكراني، وإتاحة رابط رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ، وانتقال طارق حامد إلى ضمك السعودي لعامين.

يبحث الكثير يوميا عن نشرة الأرصاد الجوية والتي تشمل حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة على البلاد ، في الأيام الأولى من شهر سبتمبر والتي شهدت تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة ضمن ما حدث ليلا.

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس لجميع طلاب الدور الثاني الموجودين على مستوى الجمهورية .

وضمن ما حدث ليلا، أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يدرس زيادة المقابل المادي في العقد الجديد للتونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر بعد تمديد عقده. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" استقر النادي الأهلي على خطوة زيادة المقابل المادي في عقد المحترف التونسي علي معلول الظهير

وضمن ما حدث ليلا ، علم “صدى البلد” أن المحترف المصري طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، وقع على عقود انتقاله لنادي ضمك، في الميركاتو الصيفي الحالي. وبحسب مصدر في نادي ضمك، فإن حامد أتم انتقاله إلى النادي بتوقيعه العقود منذ قليل، بعد موافقة نادي اتحاد جدة.

أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على السياسة التي يتبعها في التعامل مع مطربي المهرجانات ضمن ما حدث ليلا.

أدى حادث تحطم حافلة مروع إلى مقتل ستة أشخاص أثناء توجههم لحضور حفل زفاف، وإصابة 43 آخرين من الضيوف المسافرين.

وضمن ما حدث ليلا ، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على علمه بإقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك الروسية.