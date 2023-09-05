بشرى سارة قريباً بشأن الجماهير| رابطة الأندية تكشف نظام دوري الموسم الجديد.. تفاصيل

كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمزمع انطلاقه خلال الشهر الجاري. وقد أثارت هذه التفاصيل ترقب العديد من عشاق كرة القدم في مصر وخارجها.

دوري المجموعة الواحدة: الأنسب للكرة المصرية

وأثناء تصريحاته لوسائل الإعلام، أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية. وذكر أنه في العام 2015، قام اتحاد الكرة بتغيير النظام السابق، مما أدى إلى فشل المسابقة.

ومضى سويلم في تصريحه قائلاً: "الدوري لا يوجد به أي تغيير في شكله خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هناك ضغط مباريات وتوقفات كثيرة، ولكن تكررت من قبل وتم التعامل بشكل جيد معهم وقادرون على ذلك في الموسم الجديد أيضًا. الدوري المصري عندما يكون من مجموعة واحدة يكون أقوى."

قرعة مسابقة الدوري: تغيير مثير

وكشف سويلم أيضًا عن تغيير مهم في قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024. حيث أشار إلى أنها لن تصبح موجهة كما كان يحدث في السابق، خاصة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وهذا يعني أن القطبين قد يلتقيان في أي وقت من الموسم.

توسيع جماهير الكرة المصرية

وفي ختام تصريحاته، أكد عضو رابطة الأندية المحترفة أنهم يعملون حاليًا على زيادة أعداد الجماهير في الملاعب. وعبّر عن أمله في أن يكون هناك خبر سعيد قريبًا للجماهير المصرية، مما يزيد من حماسهم لمتابعة مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه الأخبار المثيرة، يبدو أن موسم الدوري المصري الممتاز لعام 2023/2024 سيكون مثيرًا ومليء بالتحديات والمفاجآت. وترقبوا المزيد من التفاصيل والأخبار حول هذا الموسم المثير لمتابعي كرة القدم في مصر.