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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خليكوا على جنب| الإعلامي وليد الفراج ينتقد قطبي الكرة المصرية.. “مناوشات” الأهلي والاتحاد بدأت مبكرا

وليد الفراج
وليد الفراج

واصل الإعلامي السعودي وليد الفراج، تصريحاته المثيرة للجدل اتجاه اتجاه النادي الأهلي بعد احتمالية مواجهة المارد الأحمر نظيره اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية. 

وبعد هجوم وليد الفراج اتجاه ديربي الأهلي والزمالك، خرج من جديد ليثير اللغط بعد رده على مشجع للنادي الأهلي حول مواجهة المارد الأحمر لنظيره اتحاد جدة السعودي فى مونديال الأندية. 

“صدى البلد” يستعرض أبرز تصريحات وليد الفراج اتجاه النادي الأهلي التي أثارت لغطا واسعا .

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حكام الأهلي والزمالك 

 

في عام 2021 أثار الإعلامي السعودي وليد فراج، جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه على مبارة قطبَي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، في برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على شاشة قناة "أم بي سي" MBC.

واستضاف فراج أحد الحكام المصريين السابق سائلاً إياه عن جنسية حكم المباراة المرتقبة، ليؤكد الضيف في إجابته أنّه مصري، ويردّ فراج قائلاً: "إذن سيفوز فريق الأهلي".

وسرعان ما هاجمت جماهي النادي الأهلي، الإعلامي السعودي مطالبين إياه بالاعتذار من خلال حملة عنيفة على موقع "تويتر".

وردّ الفراج على الحملة بقوله: "كل التقدير للنادي الأهلي المصري والزمالك، كانت مجرد مداعبة بيني وبين الحكم المصري. السابق سمير عثمان، ولم أكن أتوقع أن الأمر سيصبح الأكثر تداولاً في مصر اليوم"، مضيفاً: "نسيت نفسي وظننت أنني خارج الهواء".

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ديربي الأهلي والزمالك 


 أكد الإعلامي السعودي، وليد الفراج إن ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، بات هو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، متخطيا نظيره المصري، بين الأهلي والزمالك.

وقال وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية :' ديربي النصر والهلال هو ديربي الشرق الأوسط .. أنا بحب الأهلي المصري وأحترم الكرة المصرية ولكن الأن معلش شوفوا عناصر الهلال والنصر ، ديربي الاهلي والزمالك ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية ، ديربي ما في جمهور ، لكن شايفين الأسماء في النصر والهلال ، فأرجوكم خليكوا على جنب.'.

وتابع :' الدوري المصري دوري ما بيشوفوا غير أهل بلده لكن الدوري السعودي ينقل على 40 قناة على مستوى العالم ، فحاولوا تتكيفوا مع المرحلة الجاية.'.

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وليد الفراج يعتذر عن هجومه 

أبدى الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن انزعاجه بسبب الهجوم الذي تعرض بسبب تصريحاته أن الهلال والنصر هو الديربي الأكبر في الشرق الأوسط وليس الأهلي والزمالك.

وقال وليد الفراج عبر تصريحات تليفزيونية : كنت أتحدث عن الوقت الحالي في المقارنة بين ديربي الأهلي والزمالك والاختلاف الكبير لصالح الديربي السعودي القائم بين الهلال والنصر”.

وأردف الفراج:” لا يوجد شخص عاقل يستطيع إنكار ما قدمه المنتخب المصري، وكم عراقتها في تاريخ الساحرة المستديرة، وأنا في كلامي لم أقصد تحليل تاريخي بل كان كلامي مخصص عن الفترة الحالية”.

وأتم الإعلامي السعودي:” أن إنجازات الكرة المصرية ستظل لها علامتها المضيئة في تاريخ الكرة العربية.

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تعليق صادم من وليد الفراج على مواجهة الأهلي واتحاد جدة
 

 علق الإعلامي وليد فراج على المباراة المحتملة بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد جدة السعودي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقبل.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي ونظيره اوكلاند سيتي في مونديال الأندية القادم.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج ردا على مشجع أهلاوي : لن تتكرر مباراة يوم 12 فبراير 2022 .. 

وتابع: خد بالك الاتحاد كعبه عال على الأهلي المصري بالتاريخ .. وأضاف : نتائج الأهلي مع الاتحاد السعودي "أي أخ ماما أتوب"

وكان النادي الأهلي اكتسح نظيره الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تاريخية تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. 
 

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