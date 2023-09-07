أخبار التكنولوجيا| السيارات الحديثة تتجسس عليكم وتسمعكم.. سامسونج تطلق تليفزيونا عملاقا يعمل بالذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



من أفضل الهواتف الاقتصادية الجديدة لشركة نوكيا هو هاتف Nokia C21 Plus في مصر، والذي يتميز بتصميمه البسيط ومتانته العالية وبطارية طويلة الأمد.

لأصحاب الميزانية المحدودة.. Oppo تطلق أحداث هواتفها| اعرف مواصفاته

أطلقت أوبو هاتفها الذكي Oppo A38 في ماليزيا بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر 599 يواناً.

بسعر 3700 جنيه فقط.. موبايل جديد من Realme يحقق أعلى مبيعات |تفاصيل

Realme Narzo N53 أصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الهند في فئة أقل من 10000 روبية هندية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري).

أطلقت موتورولا مؤخرًا Moto G54 الجديد في السوق الصيني، حيث تم الإعلان عن طراز الهاتف الذكي أيضًا في الهند الآن ، على الرغم من أن هذه الأجهزة ليست متطابقة، لذا دعنا نلقي نظرة على سعر هذا الإصدار الهندي والمواصفات والمزيد.

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد V29e في الهند، والذي يُوصف بأنه أنحف هاتف في فئته السعرية. يتميز الهاتف بميزات رئيسية مثل: شاشة AMOLED منحنية بتردد 120 هرتز، معالج Snapdragon من سلسلة 6، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، شحن سريع بقدرة 44 واط، وظهر قابل للتغيير اللون.

مع تطور ألعاب الهواتف الذكية، أصبح هناك طلب متزايد على الهواتف التي تقدم أداءً قويًا بما يكفي لتشغيل أحدث الألعاب بدقة عالية ومعدل إطارات سلس. وفي عام 2023، قدمت العديد من الشركات المصنعة هواتف ذكية مخصصة للألعاب، والتي تتميز بمعالجات قوية ومعدلات تحديث عالية وتقنيات تبريد متقدمة.

سعر رخيص.. موبايل Realme من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، في عام 2023 عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Realme 11 Pro Plus، الذي يتميز بمجموعة من المواصفات القوية والميزات المميزة.

تصدرت الأخبار المتعلقة بـ ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفى مصر والمنطقة العربية خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، وظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بـ الظواهر الجوية الحارة التي تمر بها مصر حاليا مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة النينو، تلك الظواهر التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل.

تبدأ الموضة من على منصّة تيك توك. من مقاطع الفيديو الملهمة التي تستعرض أحدث التصاميم إلى مشاركة مقاطع الفيديو بعنوان "جهّز نفسك معي" #GRWM و"أزياء اليوم " #OOTD، إلى إعادة اكتشاف الاتّجاهات الأخيرة والتشجيع على اعتماد الموضة المستدامة، يلجأ المجتمع العالمي من صانعي المحتوى في مجال الموضة والجمال إلى تيك توك لإطلاق العنان لـ ابتكارهم ولإلهام الآخرين مع أفضل الصيحات والأحاديث في عالم الموضة اليوم وغداً.

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة موزيلا Mozilla، أن شركات صناعة السيارات الكبرى تفشل في حماية خصوصية بيانات المستهلكين.

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تطلق تلفزيون عملاق بدقة 8K

كشفت سامسونج Samsung، عن تلفزيون ذكي جديد من فئة QN990C Neo QLED بقياس 98 بوصة، وهو يعد أكبر تلفاز للشركة بدقة 8K.