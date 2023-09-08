توك شو.. وصول الرئيس السيسي للهند وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ومن بينها :

عرضت القناة الأولى بث مباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الهند وتحديدا نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

توقعات الأرصاد.. تشهد البلاد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة والتي بلغت ذروتها أمس الخميس، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، وهذه الارتفاعات مستمرة اليوم أيضًا على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية وتصل لـ 46 درجة مئوية على الأقصر وأسوان، فمتى تنتهي الموجة الحارة وماذا يخبئ الطقس على مدار الأسبوع، نستعرض لكم من خلال السطور التالية أبرز توقعات الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة.

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، تعقيبا على مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين ، إن مصر أصبحت عنصر بناء مهم جدا في أي عمل بناء على مستوى العالم ، مشيرة إلى أن مصر لها علاقات تاريخية مع الهند .

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 8-9- 2023.

تحدث الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تفاصيل افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة لعلاج الإدمان بالمجان، قائلًا إنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بملف مشكلة تعاطي المخدرات في مصر.



قال الدكتور محمد الشناوي ، رئيس جامعة الجلالة الاهلية ، تعليقا على تنظيم الجامعة مؤتمرا دوليا لعلوم الذكاء الاصطناعي ، إن هذا المؤتمر كان مهما للشرح للطلاب عن تطورات الذكاء الاصطناعي ، والربط بين الجامعة والمجتمع في حل المشكلات.

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا بمناسبة عيد الفلاح المصري " جندي مصر الأخضر ".

الذهب.. قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

تتعرض البلاد منذ ٤٨ ساعة ماضية لموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وتتوقع الأرصاد استمرار الموجة الحارة اليوم ، الجمعة ، وحتى الاحد المقبل .

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، أنه وضع الحل لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر، موضحًا :" أنا عارف المشكلة فين.. ولو تم الاخذ بها ستحل المشكلة، وفي حالة عدم الحل أعدموني في ميدان عام".