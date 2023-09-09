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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. أبو الفتوح عمارة أطيب كومبارس وشقيقته فنانة شهيرة

أبو الفتوح عمارة
أبو الفتوح عمارة

تحل اليوم، السبت 9 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1931، ورحل عن عالمنا في 18 يوليو عام 1998، عن عمر ناهز الـ 66 عاما. 

يعد أبو الفتوح عمارة، أطيب كومبارس فى السينما، والذى لقب بـ"أبو القمصان"، وقدم العديد من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور.

أبو الفتوح عمارة وحياته

ولد أبو الفتوح عمارة فى عام 1931 بمحافظة الشرقية، أعماله الفنية تقارب الـ 200 عمل تتنوع بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، وهو شقيق الفنانة فاطمة عمارة.

الفنانة فاطمة عمارة شقيقة أبو الفتوح عمارة 


أبو الفتوح عمارة ومسيرته 

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفى الستينات شارك بعروض فرقة عبد الرحمن الخميسي المسرحية، ومن بينها "عزبة بنايوتي"، ثم مسرحيات "روض الفرج" و"البريمة" لفرقة المسرح الحديث. 

من أشهر المسلسلات التي قدمها أبو الفتوح عمارة، هي: "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل فريد شوقي، و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، و"أبوالعلا 90"، و"الصبار"، و"حلم الجنوبى". 

شارك أبو الفتوح عمارة، في العديد من الأفلام الناجحة، وهى: "قضية عم أحمد"، و"ناصر ٥٦"، و"المواطن مصري"، و"الأراجوز".

رشحه المخرج يوسف شاهين إلى دور كبير فى فيلم "العصفور"، بعد مشاهدته له فى دور لا يتعدى الدقيقة على الشاشة. 

اشتهر أبو الفتوح عمارة بشخصية عم أحمد في فيلم "قضية عم أحمد" مع الفنان فريد شوقي، فقام بدور العامل البسيط الذي ينسى سيجارته مشتعلة فوق البارود، ما أدى إلى انفجار المستودع واحتراقه. 

وفاة أبو الفتوح عمارة

توفى أبو الفتوح عمارة يوم 18 يوليو عام 1998 عن عمر ناهز 67 عاما، وترك خلفه ميراثًا يمتلئ بالأعمال الفنية المتميزة.

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