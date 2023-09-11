المهاجم الجديد استثناء| زوجات هزوا عرش نجوم ومدربين في الأهلي.. فتش عن "المرأة الحديدية"

نجح السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي في اقناع زوجة الفرنسي انتوني موديست في الانضمام إلي صفوف القلعة الحمراء فى ميركاتو الصيف.



كولر مدرب الأهلي تلقي إشعارا من الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد بالحديث الي زوجته لكونها متخوفة من خوض تجربة جديدة في قارة أفريقيا.

زوجات النجوم ومدربي النادي الأهلي كانوا سببا رئيسيا في رحيل العناصر عن صفوف القلعة الحمراء .

صدى البلد يستعرض أبرز الراحلين والمنضمين الي صفوف النادي الأهلي بسبب زوجاتهم.

طريق مسدود بين الأهلي وفايلر



في سبتمبر عام 2020 وصلت العلاقة بين الأهلى والسويسري رينيه فايلر إلى طريق مسدود فى ظل رفض المدير الفنى السويسري كافة عروض الاهلى له بالاستمرار مع الفريق لفترة جديدة مقبلة على الأقل حتى نهاية مشوار الفريق بدورى أبطال إفريقيا والذى أصبح على موعد مع مواجهة مرتقبة مع فريق الوداد المغربي بنصف نهائى البطولة الأفريقية .



ولعبت " زوجة " فايلر دورا كبيرا فى رحيل المدير الفنى عن الأهلى بسبب تمسكها بالمعيشة فى أوروبا ورفضها فكرة المعيشة فى قارة غير أوروبية، وأكد فايلر مرارا وتكرارا أن الظروف الأسرية المحيطة به هى العامل الأساسى فى عدم بقائه مع الأهلى والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع كافة مسئولية.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، ، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر فى 42 مباراة فاز فى 32 لقاء وتعادل فى 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف .



وطلب السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى، استطلاع رأي أسرته وزوجته فى بقاءه مع القلعة الحمراء رغم الاتفاق المبدئى بين مسئولى النادى الاهلى والسويسرى رينيه فايلر حول التجديد لمدة موسمين مقبلين، إلا أن المدرب السويسرى طلب الانتظار لحين معرفة رأى أسرته وزوجته.

ورغم ان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قدم عدة عروض للمدرب السويسرى للاستمرار فى تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الأفريقية منها السماح له بالسفر والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادى، إلا أنه رفض جميع العروض لتواجه القلعة الحمراء مصيراً غامضاً على صعيد الإدارة الفنية فى هذه المرحلة الحرجة قبل مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

زوجة موسيماني كلمة سر رحيله

في شهر يونيو عام 2022 رحل مدرب جديد عن النادي الأهلي، وسط اتهامات لزوجته بالتسبب في هذا الأمر، بعد قرار مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، بفسخ التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، وطالت الاتهامات زوجته مويرا في التسبب بالوقوف وراء أزماته مع النادي الأهلي.

مويرا زوجة موسيماني هي وكيلة أعماله، وقادت المفاوضات مع الأهلي فور رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، عن تدريب الأهلي في أكتوبر 2020، لتبرز مويرا ويعرفها جماهير النادي الأهلي.

زوجة المدير الفني الجنوب أفريقي كانت موجودة بقوة في ملف تجديد تعاقد موسيماني مع الأهلي، وسط اشتراطات من أجل التجديد.

مسؤولو الأهلي أبدوا استياءهم من تصرفات مويرا وطلباتها المبالغ فيها، قبل أن يرضخ المدير الفني الجنوب أفريقي لشروط الأهلي للتجديد، ويتم توقيع العقود، بعد إبعاد مويرا عن الملف.

ولعبت مويرا، وكيلة موسيماني دورًا في توتر العلاقة بين الأهلي وموسيماني والجماهير، لتنتهي القصة برحيل المدير الفني الجنوب أفريقي عن الفريق.

زوجة موديست وكواليس انضمامه الي الأهلي





يصل الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد إلي القاهرة خلال الساعات القادمة بعد اجتيازه الاختبار الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي.



وحرص السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على التواصل مع زوجة موديست قبل توقيع اللاعب للأهلي.



المهاجم الفرنسي انتوني موديست طلب الحصول على رأي زوجته في الانتقال إلي الأهلي أو الانتقال لقارة أوروبا.



مارسيل كولر حرص على التواصل مع زوجة المهاجم الفرنسي انتوني موديست ووجه رسالة اطمئنان لها على الأجواء في مصر.



ونجح كولر فى اقناع زوجة المهاجم الفرنسي انتوني بالانضمام الي النادي الاهلي.