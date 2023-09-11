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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء محاور مرورية جديدة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك بتفقد عدد من المشروعات والطرق والمحاور المرورية الجديدة بمركزي طنطا وكفر الزيات.

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بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الإنتاج والتربية بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج- حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تفقد أرض المجزر القديم تمهيدا للاستفادة منها.

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كما تابع المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، فضلا عن تفقد المحافظ مجمع خدمات مصر.

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وخلال الجولة أكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، المهندس حاتم مدير الإدارة الهندسية بالديوان

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