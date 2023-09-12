حدث ليلا| كواليس الساعات الأول من وصول مهاجم الأهلي الجديد .. زلزال جديد يضرب المغرب .. الإعصار دانيال يصل القاهرة .. وتشفير الدوري المصري

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها العاصفة دانيال تصل القاهرة ، وزلزال جديد يضرب المغرب، ووصل مهاجم الأهلي الجديد الفرنسي موديست.

سيف زاهر يكشف كواليس الساعات الأولى لـ موديست داخل النادي الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس الساعات الأولى للفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي المحتمل، داخل النادي عقب وصوله ظهر اليوم، وطلباته من إدارة النادي من أجل مساعدته في مسيرته مع الفريق الأحمر عقب الانضمام رسميًا للفريق.

الإدارة الأمريكية: واشنطن اقتربت من مد أوكرانيا بصواريخ مسلحة بقنابل عنقودية

أكد أربعة مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بصدد الموافقة على إمداد أوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية، مما يمكن كييف من إلحاق أضرار كبيرة في عمق الأراضي التي تحتلها روسيا.

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرضت القناة الأولى بالتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، وآخر تطورات العاصفة دانيال، مشيرا إلى أنه من المتوقع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ماذا يحدث لمن نام عن صلاة الفجر؟.. يتعرض لـ23 عقوبة في الدنيا

لعل معرفة ماذا يحدث لمن نام عن صلاة الفجر ؟ ، تعد من الأمور التي تزيد الحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها وتمنع التهاون فيها، حيث إنها تخص أكبر الخسائر التي يتعرض لها الإنسان وهي تضييع صلاة الفجر وفضلها العظيم، الذي ورد فيه كثير من النصوص والوصايا بالكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة والتي تشدد على ضرورة الحرص والمحافظة على صلاة الفجر على علم بما ضيعوا، لذا يعد ماذا يحدث لمن نام عن صلاة الفجر ؟، أمرًا ضروريًا لارتباطه بهذه الصلاة العظيمة ، فهي من أوسع أبواب الخير والنجاة والفرج ، وحيث صار النوم عن صلاة الفجر عادة شائعة فهذا يفسر البحث المتزايد عن ماذا يحدث لمن نام عن صلاة الفجر ؟، باعتبارها أحد الأمور التي تمنع عنه الرحمة وتحرمه النجاة.

عقوبة قاسية تنتظر المدعي العام الأمريكي السابق بسبب تعليقات ضد القضاة واليهود

أوصى مسؤولو نقابة المحامين في إلينوي بإيقاف عن العمل في المحاماة لمدة ثلاث سنوات للمدعي الفيدرالي السابق بالولاية الامريكية والمساهم في شركة المحاماة بولسينيلي الذي أدلى بتعليقات تحريضية حول القضاة والمدعين العامين واليهود أثناء تمثيل شقيقه الذي كان يحاكم بتهمة القتل.



كلنا عيلة واحدة.. رد ناري من ميدو على فكرة تقسيم الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن أبناء الزمالك بالكامل يمثلون أسرة واحدة داخل النادي، رافضا تقسيم النادي إلى عائلات كرة قدم ويد وسلة وخلافه، مشددا على ضرورة التكاتف.

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على مدن ومحافظات الجمهورية، بعد أن تأثرت البلاد بالعاصفة دانيال أمس علي أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد صاحبه سقوط الأمطار علي(السلوم -مطروح- سيوة).

زعيم كوريا الشمالية في قلب روسيا وسط تحذيرات أمريكية من بيع الأسلحة

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل إلى روسيا لإجراء ما قال الكرملين إنها ستكون مناقشة شاملة مع الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك وسط تحذيرات من واشنطن بشأن ضرورة عدم الاتفاق على صفقة أسلحة.

ميدو: أدعم فكرة تشفير الدوري المصري لهذا السبب

دعم أحمد حسام ميدو فكرة تشفير الدوري المصري الممتاز، من أجل زيادة موارد الأندية.

زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت عددا من مدن وأقاليم المغرب ارتفع إلى 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.

زلزال جديد يضرب المغرب بقوة 3.3 ريختر

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن هزة أرضية ارتدادية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت المغرب على عمق 10 كيلومترات.

جرائم حرب .. القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 108 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.

أبو العينين يعزي الشعب الليبي في ضحايا إعصار دانيال.. ويؤكد: قلوبنا مع الأشقاء في مصابهم الأليم

بعث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي للشعب الليبي الشقيق وحكومته في ضحايا الإعصار «دانيال» الذي ضرب شرق البلاد وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، وتسبب في أضرار بالغة وإعلان عدد من المناطق المنكوبة .

أول تعليق من أمير توفيق بعد إعلان صفقة موديست

شارك أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، منشورا عبر حسابه على منصة “إكس”- تويتر سابقا-.

شاهد.. أول صورة للفرنسي موديست بقميص الأهلي بعد إعلان التعاقد معه

أعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنتوني موديست، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.