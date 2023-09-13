رانيا يوسف: لا أفكر بالزواج وأنا حرة في ملابسي.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف، انها خلال هذه الفترة تركز في عملها، ونفسها، وأولادها، ولا تفكر في الزواج والحب، وعن ملابسها المثيرة قالت إنها حرة في الملابس التي ترتديها.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحات رانيا يوسف:

رانيا يوسف: محدش له عندي حاجة وربيت بناتي على الحرية الشخصية| فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تلتفت إلى الهجوم الذي تتعرض له من قبل البعض بسبب الإطلالات والملابس الجريئة لأنه لا يفرق معها، مؤكدة أنها لا تؤذي أحدًا وهذه حرية شخصية، قائلة: "محدش له عندي حاجة ودي حريتي الشخصية".

وأضافت رانيا يوسف خلال تصريحات تلفزيونية، أن علاقتها مع بناتها مبنية على الصداقة، لذلك قررت من البداية عدم التدخل في التفاصيل الشخصية الخاصة بهن، إلا في الضرورة.



لست جريئة.. رانيا يوسف: أنا مختلفة والمجتمع المصري متحفظ| فيديو

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها شخصية طبيعية جدا ولكنها مختلفة، موضحة أنها لا تسعى لإثارة الجدل وترتدي الملابس التي تليق عليها.

وأوضحت "رانيا يوسف" خلال تصريحات تلفزيونية، أنها تربت على الجرأة ومساحة من الحرية، لذلك تختار كل ما يناسب شخصيتها وقناعتها التي تربت عليها دون تدخل من أحد.



اعتزلت الحب والزواج والعلاقات.. تصريح جرئ من رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها اعتزلت الزواج، والحب واعتزلت العلاقات، وأنها الآن تعيش لـ نفسها، وأولادها، ولـ شغلها، معلقة :" عايز أكون مبسوطة".

رانيا يوسف تظهر بملابس مختلفة في لبنان وترد على فستان البطانة الشهير

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تذهب لـ لبنان كل شهر، موضحة أنها تحب لبنان وشعب لبنان، وأكل لبنان وتعتبر لبنان بلدها الثاني بعد مصر.

وردت على سؤال : " فستان اليوم مميز جدًا، ومختلف تمامًا ولن يحدث جدل، مثل فستان البطانة" وقالت : " بحب البس اللي يعجبني، واللي يناسب جسمي.



المجتمع المصري محافظ.. رانيا يوسف ترد على منتقدي ملابسها الجريئة

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها لا تثير الجدل، أو جريئة كما يقول البعض عنها، ولكنها شخصية طبيعية، وترتدي ما يناسبها وتراه مناسبا لها.



وتابعت: " تربيت في بيئة بها حرية، وأتخذ القرار وأتحمل مسئولية القرار غير الصحيح، وأنها تتعامل بنفس الأمر مع أولادها البنات".



رانيا يوسف تعلق على خلاف شيرين وأنغام بسبب صوت مصر الأول

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن مصر بها نجوم كبار، هم صوت مصر، منهم المطربة أنغام وشيرين عبد الوهاب، موضحة :" مصر بها نجوم كبار".

وأضافت رانيا يوسف خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر بها 110 مليون، وأنه في حالة خروج 5 نجوم، هو صوت مصر، فهذا أمر طبيعي.