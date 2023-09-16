أخبار السيارات |مواصفات شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك بسعر 230 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة شيري عن النسخة EQ7 الكهربائية داخل السوق الصيني، وتعد هذه السيارة هي الاصدار المطور من EQ5، حيث تقدم بالعديد من التقنيات المتطورة والعصرية، مع اطلالة الـ SUV الشهيرة، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

تعتبر الفئة M340I XDRIVE هي أسرع فئات السيارة BMW 320 بين موديلات 2024.

تتمتع هذه السيارة بالعديد من التقنيات الفنية القوية، والتي تمنحها الأفضلية من تلك الناحية، إلى جانب تصميمها الخارجي الخاطف للأنظار.

كشفت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات في مصر في تقرير لها، عن حجم مبيعات السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر، منذ بداية العام الجاري 2023 حتى شهر أغسطس الماضي.

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 وام جي ZS، اثنين من اشهر السيارات الرياضية المقدمة في السوق المصري، حيث يقدم الصانع الصيني باقة من التجهيزات الفنية بحسب كل اصدار، تتضمن الكثير من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب القيمة السعرية الخاصة بكل طراز ايضا.

تعتبر السيارة بريليانس FRV واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك الشبابية في الشارع المصري، حيث تتميز بتصميم خارجي انيق ينتمي إلى فئة الهاتشباك، مع حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية ايضا.

تواصل شركة السيارات الصينية "شيري" من تألقها في السوق المصري، بعد أن طرحت منذ وقت قريب موديلات 2024 لعدد من إصدارتها، والتي شملت السيارة تيجو 8 برو العائلية، والتي تقدم في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و225 ألف جنيه.

تواصل علامة جيتور من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح نسختها X70 موديل 2024 الجديدة، والتي شهدت زيادة سعرية تتراوح بين 35 الف و 40 الف جنيه مقارنة بالموديل السابق، وتأتي السيارة الرياضية عبر فئتين مع سعر رسمي يبدأ من 839 ألف جنيه.