عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |مواصفات شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك بسعر 230 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر لن يعوض .. شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة

كشفت شركة شيري عن النسخة EQ7 الكهربائية داخل السوق الصيني، وتعد هذه السيارة هي الاصدار المطور من EQ5، حيث تقدم بالعديد من التقنيات المتطورة والعصرية، مع اطلالة الـ SUV الشهيرة، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

 

سعر BMW M340I XDRIVE موديل 2024 بمصر .. الأسرع في فئتها

تعتبر الفئة M340I XDRIVE هي أسرع فئات السيارة BMW 320 بين موديلات 2024.

تتمتع هذه السيارة بالعديد من التقنيات الفنية القوية، والتي تمنحها الأفضلية من تلك الناحية، إلى جانب تصميمها الخارجي الخاطف للأنظار.

 

أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

كشفت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات في مصر في تقرير لها، عن حجم مبيعات السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر، منذ بداية العام الجاري 2023 حتى شهر أغسطس الماضي.

 

مين الأحسن .. شيري تيجو 3 ولا MG ZS

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 وام جي ZS، اثنين من اشهر السيارات الرياضية المقدمة في السوق المصري، حيث يقدم الصانع الصيني باقة من التجهيزات الفنية بحسب كل اصدار، تتضمن الكثير من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب القيمة السعرية الخاصة بكل طراز ايضا.

 

بـ 230 ألف جنيه فقط .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك

تعتبر السيارة بريليانس FRV واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك الشبابية في الشارع المصري، حيث تتميز بتصميم خارجي انيق ينتمي إلى فئة الهاتشباك، مع حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية ايضا.

 

أسعار شيري تيجو 8 برو العائلية موديل 2024 | صور

تواصل شركة السيارات الصينية "شيري" من تألقها في السوق المصري، بعد أن طرحت منذ وقت قريب موديلات 2024 لعدد من إصدارتها، والتي شملت السيارة تيجو 8 برو العائلية، والتي تقدم في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و225 ألف جنيه.

 

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

تواصل علامة جيتور من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح نسختها X70 موديل 2024 الجديدة، والتي شهدت زيادة سعرية تتراوح بين 35 الف و 40 الف جنيه مقارنة بالموديل السابق، وتأتي السيارة الرياضية عبر فئتين مع سعر رسمي يبدأ من  839 ألف جنيه.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

موضوعات متعلقة

أفضل عربية للبنات سعرها 60 ألف جنيه فقط

أخبار السيارات| من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا ..عودة كيا سيراتو 2024 إلى السوق المصري بهذه الأسعار

أخبار السيارات| أهم أضرار المطبات على السيارات.. أشهر موديلات فيات بـ 100 ألف جنيه

أخبار السيارات| اشتر فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024...أسعار دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

أخبار السيارات| هل تتجسس عليك سيارتك؟.. سيارات ليوناردو دي كابريو بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة

احترس من عاصفة دانيال أثناء قيادة السيارة.. نصائح ذهبية لتجنب الحوادث

أخبار السيارات| كيف استغل اللصوص التكنولوجيا الحديثة في سرقة السيارات.. معلومات خطيرة..مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً

أخبار السيارات| مقارنة بين شانجان سي إس 35 بلس وجيلي كول راي.. إزاي تحول عربيتك لمنزل متنقل

ترشيحاتنا

وزارة التضامن تتابع صرف معاش تكافل وكرامة

تقديم مصر مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية لليبيا بتوجيهات السيسي يتصدر اهتمامات الصحف

فوائد الرمان للأطفال.. يقوي صحة المخ الأبرز

أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب في مصر.. الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

أخبار السيارات |مواصفات شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك بسعر 230 ألف جنيه

أحد الناجين ببني سويف من إعصار ليبيا لصدي البلد: حاسس إني في كابوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ