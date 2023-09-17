أخبار التكنولوجيا.. هاتف جديد من Vivo يكتسح الأسواق.. موبايل ريلمي الجديد يشحن بنسبة 20% في 80 ثانية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، عن مجموعة جديدة من منتجاتها المطورة التي تأتي مصنوعة من الذهب الخالص، وتضم أحدث إصداراتها هواتف آبل الجديدة iPhone 15 Pro.

تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضًا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مُخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على تثبيت تطبيق مهم يمكن أن يساعد في الحفاظ على أمان بياناتهم.

يعد الشحن السريع أحد أهم الميزات التي تهتم بها شركة ريلمي الصينية، ومع أحدث إصداراتها من الهواتف الرائدة الحديثة زودت عملاقة التقنية هاتف Realme GT5، بشاحن صاروخي بقدرة 240 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 10 دقائق فقط.

أطلقت vivo هاتفًا جديدًا من سلسلة Y يُسمى Vivo Y17s في سنغافورة. إنه هاتف للمبتدئين يتميز بشاشة بتصميم النوتش في المقدمة ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف. كما أنه مزود بمعالج من شركة ميديا تيك وبطارية كبيرة. فيما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر Y17s.