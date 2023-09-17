عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هاتف جديد من Vivo يكتسح الأسواق.. موبايل ريلمي الجديد يشحن بنسبة 20% في 80 ثانية

أخبار التكنولوجيا//هاتف
أخبار التكنولوجيا//هاتف جديد من Vivo يكتسح الأس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر خيالي.. ذهب عيار 18 يكسو هواتف iPhone 15 Pro من كافيار

 

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، عن مجموعة جديدة من منتجاتها المطورة التي تأتي مصنوعة من الذهب الخالص، وتضم أحدث إصداراتها هواتف آبل الجديدة iPhone 15 Pro.

 

فرصة متتعوضش.. خصم 4155 جنيها على موبايل أوبو A78 في مصر

 

تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضًا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مُخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

 

تحذير عاجل لأصحاب هواتف أندرويد.. ثبت هذا التطبيق فورا

 

حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على تثبيت تطبيق مهم يمكن أن يساعد في الحفاظ على أمان بياناتهم.

 

بشاحن خارق.. موبايل ريلمي الجديد بيشحن بنسبة 20% في 80 ثانية

 

يعد الشحن السريع أحد أهم الميزات التي تهتم بها شركة ريلمي الصينية، ومع أحدث إصداراتها من الهواتف الرائدة الحديثة زودت عملاقة التقنية هاتف Realme GT5، بشاحن صاروخي بقدرة 240 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 10 دقائق فقط.

 

بـ 4400 جنيه..هاتف جديد من Vivo يكتسح الأسواق

 

أطلقت vivo  هاتفًا جديدًا من سلسلة Y يُسمى Vivo Y17s في سنغافورة. إنه هاتف للمبتدئين يتميز بشاشة بتصميم النوتش في المقدمة ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف. كما أنه مزود بمعالج من شركة ميديا تيك وبطارية كبيرة. فيما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر Y17s.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

ترشيحاتنا

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار بمدينة درنة الليبية

ترامب يتحدث عن سجنه .. ويؤكد: فزت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لامس جسدها من الخلف| فضيحة مذيعة على الهواء.. الفيديو الكارثي يشعل غضب إسبانيا

القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن في مواجهة الغلاء

ترامب يفجر مفاجأة بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

من 1200 لـ 4000 جنيه.. 7 زيادات بالأجور في عهد الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ