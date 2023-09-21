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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إكليل الجبل..عشبة تقوي المناعة وتقلل الالتهابات ومضادة للبكتيريا.. تعرف على فوائدها الصحية

إكليل الجبل عشبة
إكليل الجبل عشبة سحرية تقوي المناعة

تعد عشبة إكليل الجبل من الأعشاب العطرية ذات الروائح المميزة، والتي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية وبعض الآثار الجانبية.

حيث يحتوي الروزماري على العديد من مضادات الأكسدة ومادة الكانوسول والتي تعد مركباً قوياً جداً في محاربة الخلايا السرطانية.

ويتميز زيت إكليل الجبل بخصائص قوية مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات، بما في ذلك فيروس H1N1، فضلاً عن العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية.

إكليل الجبل عشبة سحريةتقوي  المناعة  وتقلل من الالتهابات ومضادة للبكتيريا

 

 تدفق الدم إلى المخ:

 

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النبانات والاعشاب البرية،  أظهرت الأبحاث الحديثة أن إكليل الجبل يعمل على زيادة تدفق الدم إلى المخ  المخ، وبالتالي وصول الأكسجين بشكل جيد، الأمر الذي من يعمل على  تعزيز الذاكرة والتركيز.

حيث وجدت أبحاث نشرت نتائجها مجلة "فيتوتيرابيا" أن إكليل الجبل يحتوي على مواد فعالة مضادة للأكسدة تمنع انهيار مادة كيميائية بالدماغ يسبب تلفها أو تلاشيها مع التقدم بالعمر، الإصابة بمرض الزهايمر.

كما خلصت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لإكليل الجبل يمكن أن يساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب،والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وذلك عن طريق منع انسداد الشرايين وتكوّن الجلطات.

 


تحسين المزاج:

 

وقد  أثبتت الأبحاث مؤخراً أن رائحة إكليل الجبل تساعد علي تحسين المزاج ورفع الحالة المعنوية.. حيث يستخدم إكليل الجبل أو الروز ماري كعلاج طبيعي للصداع النصفي منذ قرون، فقط قم بغليه ووضعه في إناء واسع ثم قم بتغطيه رأسك بمنشفة واستنشق بخار مغلي إكليل الجبل لمدة 10 دقائق،هذا سيساعدك علي التقليل من آلام الصداع النصفي ويحسن من وظائف المخ والحالة المزاجية.

ويساعد إكليل الجبل  علي تقوية الجهاز المناعي ،و ذلك بفضل إحتوائه علي خواص مضادة للإلتهابات ،و مضادات للسرطان ومضادات للأكسدة أيضاً .

 

 

تقليل الالتهاب:

يحتوي  إكليل الجبل  على العديد من المركبات المضادة للالتهاب والتي تجعل منه خياراً ممتازاً للوقاية منها، وللمساعدة في حالات الإصابة بأي نوع من الالتهابات.، كما يحتوي إكليل الجبل  على مركبات تعزز عملية الهضم وبالتالي الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي.

وقد أثبتت الدراسات إحتواء إكليل الجبل علي خواص مضادة للبكتيريا ،و هي البكتيريا المسببة لقرح المعدة.

و يحفز زيت إكليل الجبل تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يزيد من توصيل الأكسجين والمواد المغذية، ويعزز نمو الشعر.
 

ونظرا لخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات والميكروبات، فهذا يجعله مثاليًا للمساعدة في التهيج الناجم عن تساقط وقشرة الرأس، كما يوفر بطبيعته الزيتية القليل من الرطوبة واللمعان، وبالتالي يمكن أن يساعد في منع التكسر.

وقد وجد العلماء أن تدليك الشعر بكمية قليلة من إكليل الجبل يحميه من الضعف والتساقط لدى كل من الرجال والنساء، كما أنه يحسن نموه.

ويمكن إضافة إكليل الجبل إلى أنواع مختلفة من الأطعمة كاللحم والدجاج والأسماك، أو تناوله كمشروب ساخن، كما يمكن أيضاً استخدامه على الشعر بعد غلي بعض أوراقه في الماء وتركه لمدة 20 دقيقة ثم تصفيته وتركه يبرد تماماً.

كما تعتبر عشبة الروزماري او اكليل الجبل هو عشبة سحرية لتعزيز العلاقة الجنسية، وفقًا لجمعية الأعشاب الأمريكية
 

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