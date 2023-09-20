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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس قضايا الدولة يشهد ختام تدريب طلاب القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. صور

صدى البلد

حضر اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣  المستشار  مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة فعاليات ختام تدريب المجموعة الأولى من طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الذي تضمن برنامجاً متكاملا من المحاضرات التي ألقاها  مستشارو الهيئة علي الطلاب.
حضر فعاليات ختام الدورة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني رئيس مركز الدراسات القضائية.
و المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدراسات القضائية.
والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.
و المستشار أحمد سعد عضو مركز الدراسات المشرف علي مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.
والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
و المستشارة مرفت عراقي عضو مركز الدراسات القضائية. والمستشارة سلمى أمين عضو مركز الدراسات القضائية منسق الدورة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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رئيس قضايا الدولة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة

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