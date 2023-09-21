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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

البصل
البصل

أصدرت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس قرارا بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، وهو القرار الذي انتظره الملايين.

قرار حكومي عاجل 

وفي هذا السياق ، أعلن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

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60 جنيها للكيلو

وعلق على القرار، حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، موضحا أنه  قرار حكيم سيمنع الارتفاع الجنوني لـ أسعار البصل والذي كان متوقع أن يسجل 60 جنيها للكيلو.

وتابع أبو صدام في تصريحات صحفية ، أن القرار سيؤدي لانخفاض نسبي في أسعار البصل حيث يجبر مخزني البصل لطرحه في السوق المحلية، مضيفا أن مصر صدرت نحو 380 ألف طن بصل خلال الموسم التصديري، ما دفع الأسعار إلى الصعود إلى مستويات قياسية لأول مرة في مصر إذ سجل الكيلو نحو 35 جنيها في بعض المناطق.

وكان حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، قال إن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور من القرارات المهمة التي ستساعد على وقف ارتفاع سعره غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.

البصل 

الارتفاع الجنوني

تابع نجيب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد: «ارتفاع الأسعار بسبب تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة؛ نتيجة خسارتهم الأعوام الماضية، ولم يحدث في تاريخ مصر أن كيلو البصل يسجل هذا الارتفاع الجنوني».

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن ارتفاع أسعار البصل جاء نتيجة عدة أسباب على رأسها تأثر المحصول نتيجة تغير المناخ.

تعطيش السوق

من جانبه قال الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية ، إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصرية هم الوسطاء، الذين يقومون بتعطيش السوق من أجل رفع السعر.

البصل 

اكتفاءً ذاتيًا

وكشف خلال تصريحاته التليفزيونية أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من محصول البصل، بنحو 3 ملايين طن ، صدرت هذا العام 380 ألف طن.

وتوقع على خليل تراجع سعر البصل خلال الفترة المقبلة، بعد طرح  البصل المقور المزروع في الصعيد، خلال شهر نوفمبر المقبل، ما سيؤدي زيادة المعروض وتخفيض سعر البصل بأكثر من 50%.

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