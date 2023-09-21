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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى الأهلى ومصر.. الهيئة تكشف ضوابط التبرعات للمرشحين لرئاسة الجمهورية

صدى البلد

أكد المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حددت بنكى الأهلى المصرى ومصر لتلقى التبرعات الخاصة بالمرشحين، على منصب رئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمتابعة مصادر التمويل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في دليل الانتخابات الشامل، ضوابط تلقي المرشحين تبرعات، فحددت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلـك خـلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
 

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وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. 

/https://www.elections.eg

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