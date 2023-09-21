كارثة وشيكة .. الإدارات الأمريكية تستعد لتوقف التمويل الحكومي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن الإدارات الأمريكية تعد خططا في حالة توقف التمويل الحكومي.

وقال جان بيير، في إفادة صحفية: "ليس لدي تفاصيل حول هذا الأمر، ولكن بالطبع، تعمل الإدارات على خطة في حالة حدوث ذلك.. لكن أفضل خطة الآن هي منع توقف التمويل الحكومي".

وتواجه الولايات المتحدة خطر الإغلاق بحلول نهاية السنة المالية في 31 سبتمبر، ولتجنب إغلاق الحكومة، يجب أن يوافق الكونجرس على المخصصات للفترة المالية المقبلة.

وأصبحت المحادثات حول "الإغلاق" في الولايات المتحدة منتظمة؛ ويستخدم معارضو الحكومة الحالية مثل هذه التهديدات للتفاوض على اتفاقيات الميزانية.

وأصابت الانقسامات الجمهورية مجلس النواب بالشلل مرة أخرى، حيث منعت مجموعة صغيرة من المحافظين اقتراحًا لبدء مناقشة مشروع قانون التمويل العسكري، وتخلى زعماء الحزب الجمهوري عن تصويت منفصل لتجنب الإغلاق في نهاية الشهر.

كان تصويت العسكريين متقاربا، 212-214، مع انضمام خمسة من المتشددين من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين: النواب أندي بيجز، جمهوري من أريزونا، دان بيشوب، جمهوري من نورث كارولاينا، كين باك، جمهوري من كولورادو. رالف نورمان، جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ومات روزندال، جمهوري من مونت.

ومع مرور 11 يومًا فقط على الموعد النهائي، قال نورمان إن إغلاق الحكومة أمر لا مفر منه.

وقال نورمان: “لا أرى طريقة لمنع ذلك”، مضيفًا أن “المحافظين يريدون ضمانات بشأن مستوى الإنفاق الأعلى الذي سيلتزم به الكونجرس قبل الموافقة على تمرير أي مشاريع قوانين تمويل للعام بأكمله”.

وفي الوقت نفسه، فإن الانقسام داخل اليمين المتطرف يعرض للخطر أيضًا القرار المستمر، لتفادي الإغلاق في 30 سبتمبر، مع رفض بعض أعضاء تجمع الحرية صفقة تم التوصل إليها بين أعضاء آخرين في تجمع الحرية ومشرعي يمين الوسط.