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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن موعد وصول أول دبابة أبرامز أمريكية إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن أولى دبابات أبرامز الأمريكية ستصل أوكرانيا في الأسبوع المقبل، مطالبًا الكونجرس بحزمة مساعدات جديدة لكييف.

جاء ذلك تزامنًا مع إعلان البنتاجون عن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحزمة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ AIM-9M للدفاع الجوي وذخيرة إضافية لأنظمة هايمارس ومدافع رشاشة مضادة للمسيرات وذخائر مدفعية من عيار 155 ملم.

والخميس، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض معلنًا استمرار الدعم الأميركي لكييف، فيما التقى زيلينسكي مع مسؤولين ومشرعين أمريكيين في ثاني زيارة إلى واشنطن منذ بدء العملية العسكرية الروسية، والتي وُصفت بـ"الهادئة" مقارنة مع الزيارة الأولى.

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وتعهّد بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا، وسط مخاوف من أن الهجوم المضاد البطيء، والمعارضة بين الجمهوريين، قد يهددان المساعدة العسكرية الإضافية لكييف.

وقال بايدن لزيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد أظهر شعب أوكرانيا شجاعة هائلة ألهمت العالم"، مضيفاً: "الشعب الأميركي مصمم على بذل كل ما في وسعه، جنبًا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، لضمان وقوف العالم إلى جانبكم".

وبعد السعي إلى حشد الدعم الدولي في الأمم المتحدة، التقى زيلينسكي في واشنطن مع الرئيس الأمريكي وقادة عسكريين في وزارة الدفاع ومشرعين أمريكيين في الكونجرس، وسط تشكيك بعض الجمهوريين في جدوى الموافقة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات.

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