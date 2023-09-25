انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما

انطلقت بقصر السينما بجاردن سيتي، أمس الأحد، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شهد الافتتاح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والسفير فيكتور هوجو سفير دولة بارجواي ضيف شرف الملتقى والسفير الفنزويلي بالقاهرة ويلمر بارنتوس، وأنخيل القنصل الفنزويلي وفريق سفارة بارجواي من الدبلوماسيين ولفيف من السينمائيين وأساتذة المعهد العالي للسينما.

تضمنت الفعاليات عرض الفيلم الباراجوياني "الأرجوحة البرجوانية" الذي حصد جوائز دولية عديدة، بجانب عرض غنائي لفرقة أكوزديولا فرقة غنائية، وقدم الحفل الإعلامية مريم يعقوب.

أعقب ذلك تكريم سفير البارجوياني، ورئيس لجنة التحكيم المخرج عمر عبد العزيز، والدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح عضوي اللجنة، كما تم إعطاء المخرج فخر الدين نجيدة والدكتور نادر رفاعي ومدير التصوير زايد نايف شهادات تكريم لدورهم في لجنة مشاهدة الأفلام، ويضم الملتقى المسابقة الرسمية 11 فيلما تسجيليا و18 فيلما روائيا قصيرا. بمشاركة المعهد العالي للسينما، والإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالإضافة إلى أفلام نتاج ورشة ابدأ حلمك.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الثامنة مساء الجمعة المقبل 29 سبتمبر، وتمنح الجوائز لأفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم تسجيلي قصير، أفضل تجديد وابتكار، إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة.