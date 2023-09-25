أكدت الفنانة هالة صدقي، أنها تشعر بالسعادة عند تكريمها في مختلف المهرجانات الفنية في مصر وخارجها.

وقالت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" التكريم دليل على احترام عمل الفنان".

وأضافت هالة صدقي:" عندي ملاحظة وهي لما تلاقي مهرجان بيتكرم معاك دكتور أسنان أو تجميل أو شركة مقاولات دول إيه علاقتهم بالفن ، وبكده المهرجان يفقد قيمته وقيمة الجوائز التي يتم إعطائها للفنان ".

وتابعت هالة صدقي:" رفضت تكريمات كثيرة الفترة الماضية لأنها ليست حقيقية"".

واكملت هالة صدقي:" أقوم بتصوير فيلم كتف قانوني مع مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف ومبسوطة بحب الزملاء لي ومفيش حد أتعرض عليه يشارك كضيف شرف إلا ووافق".