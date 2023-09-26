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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير خطير من أحمد موسى على الهواء.. الكشف عن عيب خطير في آيفون 15.. خناقة بالكراسي داخل نادي سموحة| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل نادي الزمالك مع المقاولون العرب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الزمالك محتاج كتير أوي، لأنه مفيش صفقات، ولديه مشكلة وعجز كبير واضح في مختلف المراكز".


رغم سعره الخيالي.. الكشف عن عيب خطير في آيفون 15
عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن هواتف آيفون الجديدة، وعلى رأسها هاتف آيفون 15 الجديد، والذي يعد هو حديث سوق الهواتف العالمية في الوقت الحالي، وسط ترقب واهتمام كبير من الجميع، إذ كشف التقرير عن وجود عيب خطير في هواتف آيفون خلال الفترة الأخيرة.

 

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول موقف الحكومة من الانتخابات الرئاسية.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة ليس لها أي علاقة بانتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأمر في يد الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع «قاضي لكل صندوق»، والفترة الرئاسية المقبلة تبدأ من 2024 حتى 2030".

 

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية
كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار ديونا عن مصر.
وقال السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "إسقاط إيطاليا هو برنامج بدأ منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وهو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون بين الدولتين".


هتتكشف| تحذير خطير من أحمد موسى لـ المواطنين بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مكاتب الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 بعد إعلان الهيئة الوطنية لانتخابات عن موعد انتخابات الرئاسية معلقا “من اليوم قد دخلنا في أجواء الانتخابات”.


رئيس شعبة المواد الغذائية: سعر كيلو السكر بـ20 جنيها وزجاجة الزيت بـ40
أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن السكر متوفر في جميع أنحاء الجمهورية.


الحراق المشطشط.. تعليق مثير من جماهير الأهلي بعد تألق إمام عاشور
عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن تألق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي الجديد خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي سان جورج، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في واحدة من المباريات المثيرة، والتي تمكن المارد الأحمر فيها من الفوز بثلاثية نظيفة.


خناقة بالكراسي داخل نادي سموحة.. وقرار عاجل من فرج عامر
علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على واقعة التشاجر بالكراسي بين مجموعة من الشباب داخل النادي.

وقال عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" كنت مسافر خارج مصر أثناء الخناقة لكن النادي منظومة كبيرة ".
 

 

رصاصة طائشة.. وائل جسار يروي تفاصيل صادمة حول نجاته من الموت
علق الإعلامي وائل جسار، على نجاته من الموت بسبب رصاصة أطلقت في حفل زفاف قائلا إن العالم العربي وصل لعادات سيئة للغاية، وأنه كان سيموت بسبب فرحة، "الناس بقت تخلف يضربوا نار، بقوا يفرحوا يضربوا نار، يعملوا فرح يضربوا نار، إحنا مش ضد الفرح، إحنا ضد ضرب النار يا جماعة".

 

توك شو القضايا الموضوعات المهمة أحمد موسى الزمالك نادي الزمالك المقاولون العرب الانتخابات الرئاسية الإعلامي أحمد موسى الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الزمالك والمقاولون السفير بسام راضي الساعات الماضية

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