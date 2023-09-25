أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة عقب التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة دوري نايل.

ويستأنف الفريق تدريباته في التاسعة صباح غدا الثلاثاء استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة دوري نايل ، ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين في حين يحصل المقاولون على أول نقطة له.