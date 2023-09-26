عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب.. وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابير بمؤسسة "كابيتال"

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

للطلاب والمعلمين.. خبيرة تربوية توجه تعليمات مهمة قبل بداية العام الدراسي

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أهمية تهيئة الطلاب في العودة للدراسة، من خلال البدء في تنظيم ساعات النوم والاستيقاظ صباحا وعدم السهر ليلا، مع تنظيم وتعديل نوعية الغذاء المتناول، بالإضافة إلى تحديد ساعات الجلوس واللعب بالأجهزة الالكترونية، مشيرة إلى انه يجب تقليص أوقات الاستخدام واللعب بها.

 

خبير تعليم يوضح كيفية تهيئة الأبناء نفسيا وعلميا للعودة إلى الدراسة

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتزايد اهتمام الآباء بالبحث عن الاستراتيجيات الفعالة لتحفيز أبنائهم على الدراسة بانتظام وزيادة انتباههم أثناء العام الدراسي، لان هذا الوقت يعتبر مناسبة مهمة لإطلاق سراح إمكانيات الطلاب وتعزيز رغبتهم في التعلم.

 

ضمن مبادرة نقابة العاملين.. جامعة سوهاج: توفير أسماك ولحوم طازجة بأسعار مخفضة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم توفير أسماك بلدي طازجة للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية ولتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم كافة منتسبيها، وتوفير كافة السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية.

 

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب والتي استمرت لمدة 10 أيام حتى يتمكن كل الطلاب من تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق دون إعاقات إلكترونية بسبب الضغط على الشبكة الإلكترونية.

 

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2023 من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي. 

 

مقترح عودة الضرب إلى المدارس يثير الجدل| برلمانية تؤيده لاستعادة هيبة المعلم.. و"التعليم" تحسم قرارها

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية ، بسبب مقترح أعلنته النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب تطالب خلاله بضرورة عودة الضرب في المدارس لاستعادة هيبة المعلم .

 

خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء أمس عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

 

وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابير بمؤسسة "كابيتال"

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أدنبره نابير ومؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)؛ لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابيير بمؤسسة العاصمة الجامعية، ليعد ذلك أحد ثمار نجاح المُلتقى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

اختفاء مصريين اثنين في ظروف غامضة بالمكسيك.. وتحرك عاجل ورسمي من السلطات

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

شاهد.. نجل رئيس الشيشان ينهال بالضرب على حارق القرآن الكريم

ترشيحاتنا

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

حكم إمضاء الموظف للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء توجه تحذيرا شديدا

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

أذكار النوم بقراءة آية الكرسي.. 12 سببا يجعلك تحرص عليها كل ليلة

لازم تعرف قيمة الزمالك.. رسالة نارية من شوبير لـ أوسوريو

الانتخابات الرئاسية.. 9 توجيهات عاجلة للمرشحين تحميهم من اختراق الدستور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ