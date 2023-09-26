أخبار التعليم.. تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب.. وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابير بمؤسسة "كابيتال"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

للطلاب والمعلمين.. خبيرة تربوية توجه تعليمات مهمة قبل بداية العام الدراسي

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أهمية تهيئة الطلاب في العودة للدراسة، من خلال البدء في تنظيم ساعات النوم والاستيقاظ صباحا وعدم السهر ليلا، مع تنظيم وتعديل نوعية الغذاء المتناول، بالإضافة إلى تحديد ساعات الجلوس واللعب بالأجهزة الالكترونية، مشيرة إلى انه يجب تقليص أوقات الاستخدام واللعب بها.

خبير تعليم يوضح كيفية تهيئة الأبناء نفسيا وعلميا للعودة إلى الدراسة

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتزايد اهتمام الآباء بالبحث عن الاستراتيجيات الفعالة لتحفيز أبنائهم على الدراسة بانتظام وزيادة انتباههم أثناء العام الدراسي، لان هذا الوقت يعتبر مناسبة مهمة لإطلاق سراح إمكانيات الطلاب وتعزيز رغبتهم في التعلم.

ضمن مبادرة نقابة العاملين.. جامعة سوهاج: توفير أسماك ولحوم طازجة بأسعار مخفضة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم توفير أسماك بلدي طازجة للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية ولتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم كافة منتسبيها، وتوفير كافة السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب والتي استمرت لمدة 10 أيام حتى يتمكن كل الطلاب من تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق دون إعاقات إلكترونية بسبب الضغط على الشبكة الإلكترونية.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2023 من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي.

مقترح عودة الضرب إلى المدارس يثير الجدل| برلمانية تؤيده لاستعادة هيبة المعلم.. و"التعليم" تحسم قرارها

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية ، بسبب مقترح أعلنته النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب تطالب خلاله بضرورة عودة الضرب في المدارس لاستعادة هيبة المعلم .

خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء أمس عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابير بمؤسسة "كابيتال"

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أدنبره نابير ومؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)؛ لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابيير بمؤسسة العاصمة الجامعية، ليعد ذلك أحد ثمار نجاح المُلتقى.