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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعادة اللقاء وإحالة للتحقيق.. نص شكوى الزمالك ضد حكم مباراة المقاولون العرب

مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يتقدم صباح اليوم الثلاثاء نادي الزمالك بشكوي الي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة للمطالبة بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.


وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع. 

وقام أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب بإلغاء هدف أحرزه مصطفي شلبي بداعي التسلل بعد العودة الي تقنية الفيديو المعروفة ب var . 

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

خبير تحكيمي: مباراة الزمالك والمقاولون مهددة بالإعادة بسبب أمين عمر

وجاء نص خطاب الزمالك الرسمي المقرر إرساله صباح اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

 

 

الساده الاتحاد المصري لكرة القدم
الساده / رابطة الأندية 
تحية طيبه
بشأن الاداء التحكيمي الغير محايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الاثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣
نتقدم اليكم بأحتجاج علي الاداء التحكيمي الذي قدمه الحكم الغير محايد / امين عمر 
ونشير الي بعض اللقطات التي تثبت ان قرارات هذا الحكم هي قرارات فجه لمجاملة منافيسن علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقه و له كثير من الوقائع
اولا : قرار عدم احتساب ركلة جراء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار الذي اشار بأحقية نادي الزمالك في ضربة جزاء ، و لكن ميول هذا الحكم كانت اقوي من الامتثال لقرار الڤار ( مرفق الفيديو محادثه المدعو امين عمر مع حكم الڤار)
ثانيا: تعمد انذار عدد ٦ لاعبين من الزمالك لارهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقه في واقعة فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي )
ثالثا احتساب عدد ٨ دقائق وقت بدل ضائع و استكماله للمباراه حتي احرز المنافس هدف في الدقيقه ٩ اي بعد انتهاء الوقت بدقيقه.
 

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3 مطالب لنادي الزمالك في مباراة المقاولون العرب

 

وعلي ما سبق يطلب نادي الزمالك الاتي :
احالة المدعو امين عمر الحكم  الذي يكن مشاعر عدائيه ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس الي التحقيق .
 اعادة المباراه طبقا للائحة نظرا لتأثير الاخطاء التحكيميه علي اللقاء و النتيجه و يوجد اخطاء في تطبيق القانون مما اثر علي نتيجة المباراه
عدم اسناد اي مباراه لهذا الحكم الضعيف فنيا

الزمالك المقاولون العرب اتحاد الكرة الدوري أوباما أمين عمر مصطفى شلبي

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إعادة اللقاء وإحالة للتحقيق.. نص شكوى الزمالك ضد حكم مباراة المقاولون العرب

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