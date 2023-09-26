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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| سعره خيالي وبه عيب خطير.. آيفون 15 يحدث ضجة كبيرة في مصر.. وتحذير عاجل من أحمد موسي

صدى البلد

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية
كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار ديونا عن مصر.

بعد طرحه بـ 100 ألف جنيه.. تامر أمين ينفعل بسبب "آيفون 15"
سخر الإعلامي تامر أمين، من ارتفاع أسعار الهواتف في الوقت الحالي، خاصة بعد طرح أحد الهواتف بسعر 100 ألف جنيه في مصر في إشارة غير مباشرة "آيفون 15 برو ماكس" قائلا: "أنا أنام وأصحى ألاقي تليفون نازل بـ 100 ألف جنيه، الموبايلات بقول أسعارها عالية 20 و30 ألف جنيه، ألاقي تليفون بـ 100 ألف جنيه".

أبو العينين يهنئ خادم الحرمين وولي العهد وسفير المملكة في القاهرة باليوم الوطني للسعودية.. فيديو
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، تهنئة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، للعاهل السعودي وولي العهد وسفير المملكة في القاهرة باليوم الوطني للسعودية.

سعره خيالي وبه عيب خطير.. آيفون 15 يحدث ضجة كبيرة في مصر
حالة من الجدل الكبيرة المثارة في مصر بسبب آيفون 15 بعد طرحه في الأسواق خلال الأيام الماضية، وسط ترقب كبير من الجميع حول أسعاره في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من بعض المصريين في اقتناء الهاتف الجديد، والذي يعد ماركة كبيرة في سوق الهواتف في الوقت الحالي.

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الكثير يرسل لي للاستفسار عن آخر تطورات ملف الـ30 ألف معلم"، موضحا: "بطمنكوا قريبا جدا هتسعموا أخبار سعيدة لحضراتكم".

عمرو أديب: حظ الأهلي مع الدقيقة 90 وعند الزمالك العكس تماما
علق الاعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري العام، والتي أقيمت مساء أمس الاثنين.

لطيفة: عشت أسعد أيام حياتي في مصر.. وربنا حاميها ومحافظ عليها
أبدت الفنانة لطيفة إعجابها وامتنانها تجاه مصر خلال مشاركتها في برنامج "كلام في السياسة". وقالت إن مصر هي مكان إقامتها منذ 30 سنة، وأنها عاشت فيها أسعد أيام حياتها. كما أشادت بمصر وشعبها، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر بالبلاد والشعب المصري.

التموين تعلن عن موعد تراجع أسعار السكر في مصر
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تستورد السكر، متابعا انه لدينا احتياطي من السكر حتى شهر أبريل المقبل للعام المقبل.

بعد تعادل الزمالك والمقاولون.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ أوسوريو
علق الإعلامي أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون العرب، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في بطولة دوري النيل.

عمرو أديب: 250 ألف توكيل حتى الآن تدعم السيسي في الترشح للانتخابات
أكد الإعلامي عمرو أديب، عن بدء تحرير توكيلات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعا أن هناك طوابير لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل توكيلات له في المحافظات المختلفة.

 

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