أخبار التكنولوجيا.. ساعة Pixel Watch 2 هدية.. مفاجأة جوجل لمشتري موبايل بيكسل 8.. بطارية تدوم 11 ساعة.. هواوي تكشف عن نظارتها الذكية Eyewear 2

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ساعة Pixel Watch 2 هدية.. مفاجأة جوجل لمشتري موبايل بيكسل 8

شهدت الفترة الماضية تسريب كل مواصفات سلسلة هواتف جوجل Google القادمة Pixel 8 التي تضم الإصدار الأساسي مع الـ Pro، التي من المنتظر أن تصدر رسميا في 4 أكتوبر المقبل.

كشفت شركة هواوي النقاب عن نظارتها الذكية من الجيل التالي طراز Huawei Eyewear 2 في حدث إطلاق منتجات الفلاج شيب لخريف عام 2023 التي شملت هواتف Mate 60 RS Ultimate وساعة Watch GT 4 والجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2.

يعد جهاز شاومي الرائد الجديد Xiaomi 14 Pro أحد أكثر الهواتف الذكية المنتظرة لهذا العام، لأنه يشاع أنه يتمتع بمواصفات مثيرة للإعجاب، بما في ذلك شاشة عالية الدقة وتصميم أنيق ومستشعر كاميرا أكبر.

يمكن أن يكون تنظيم بريدك الوارد في Gmail الخدمة المقدمة من “جوجل” مهمة صعبة أو فوضى شاملة، ولكن باستخدام الأدوات والاستراتيجيات المناسبة، ستكون أكثر تنظيما وتجعل الـ Gmail أداة أكثر كفاءة وفعالية. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تنظيم صندوق Gmail الخاص بك بشكل صحيح:

تشتد المنافسة في قطاع التكنولوجيا وشركات الهواتف الذكية بشراسة خاصة بين العمالقة الكبار من أمثال سامسونج Samsung و آبل Apple و شاومي Xiaomi، ومع ذلك، كشفت دراسة أجرتها شركة Counterpoint أن ما يقرب من 500 علامة تجارية خرجت من سوق الهواتف الذكية في الفترة من 2017 إلى 2023.