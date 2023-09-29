أخبار التكنولوجيا.. انفجار هاتف ذكي يصيب 3 أشخاص ويحطم نوافذ السيارات.. موبايل جديد من شاومي بإمكانات الفلاجشيب وسعر الفئة المتوسطة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة هواوي Huawei، سلسلة Nova 11 في وقت سابق من هذا العام، ولكن على الرغم من أن الشائعات حول سلسلة Nova 12 بدأت بالفعل في الظهور، إلا أن الشركة تعتزم إضافة عضو خامس لتشكيلة "نوفا 11".

تشترى أوبو أم iPhone..مقارنة بين آيفون 15 برو ماكس وFind X6 Pro

مع مرور كل عام، تدفع العلامات التجارية حدود ما يمكن أن تفعله الهواتف الذكية، وفي هذا السباق من أجل التفوق، برز جهازان في المقدمة هما iPhone 15 Pro Max من آبل وFind X6 Pro من أوبو، لذا في مقالنا التالي سنوضح لك مقارنة تفصيلية لهذين العملاقين لمعرفة أي منهما الأفضل.

بسبب مزيل العرق.. انفجار هاتف ذكي يصيب 3 أشخاص ويحطم نوافذ السيارات

لا تزال حوادث انفجار الهواتف المحمولة منتشرة، لعل آخرها ما حدث في إحدى مدن الهند، حيث أدى انفجار هاتف ذكي إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتحطيم نافذة منزل وتحطيم نوافذ عدة سيارات.

شاومي تحطم الجميع.. موبايل بإمكانات الفلاجشيب وسعر الفئة المتوسطة

قامت شركة شاومي Xiaomi، خلال الأسبوع الماضي، بالكشف عن أحدث هواتف Redmi، والتي تأتي ضمن سلسلة Redmi Note 13 في الصين، وتتضمن المجموعة ثلاثة نماذج، منها إصدار قياسي واثنان من طرازات pro.

عرض الجمعة.. خصم مغرى على موبايل سامسونج الأكثر شعبية في مصر

يعد Galaxy A73، أحد هواتف سامسونج متوسطة الفئة في السوق، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد التي تتمتع بإمكانات مميزة وإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

لعشاق آيفون وأندرويد.. احمى بطارية هاتفك بتفعيل هذا الإعداد الذكي

يعد الوضع الليلي Dark mode، ميزة شائعة على الهواتف الذكية يمكنها المساعدة في الحفاظ على عمر البطارية حماية العينين من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، وفي هذه المقالة، سنوضح لك كيفية تمكين الوضع الليلي على هاتفك الذكي.

بتبيع ببلاش.. سامسونج تخفض أسعار هواتف Galaxy M وGalaxy F

قررت شركة سامسونج تخفيض أسعار بعض سلسلة هواتفها الذكية متوسطة المدى من سلسلتي Galaxy M وGalaxy F في الهند، الأجهزة التي تشهد تحديث الأسعار هي Galaxy F13 وGalaxy F04 وGalaxy M13 وGalaxy M04، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.