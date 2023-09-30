أخبار التعليم.. انتظام اليوم الأول من العام الدراسى الجديد بآثار القاهرة.. ننشر مواعيد وتفاصيل أقساط مصروفات المدارس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات يوقع عقد استضافة شركة ناشئة مع تطبيق رنكر Rnker

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية تسهم في جذب الكوادر المتميزة وتدعم بناء الاقتصاد المبنى على المعرفة.

متاح الآن.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 هو أهم ما يبحث عنه طلاب الدبلومات الفنية 2023.

بعد واقعة موظفة الكلية.. انتظام اليوم الأول من العام الدراسى الجديد بآثار القاهرة

انتظمت الدراسة خلال اليوم الأول بالعام الدراسى الجديد ، بشكل طبيعى بكلية الآثار جامعة القاهرة ، وذلك بعد حادث مصرع موظفة الكلية على يد زميلها خلال الايام الماضية .

تبدأ غداً .. ننشر مواعيد وتفاصيل أقساط مصروفات المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس الحكومية 2024 .



انتظام الدراسة في الفيوم وعروض بانوراما أكتوبر.. شاهد

انتظمت صباح اليوم الدراسة بمدارس محافظة الفيوم ، خاصة المدارس الثانوية الفنية و مدارس الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الازهرية على مستوى محافظة الفيوم .

بحضور نواب جامعة القاهرة .. تنظيم معرضا للأنشطة للطلاب الجدد

تزينت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

ماتلبسوش ذهب واحترموا المعلمين| أبرز التنبيهات للطلاب في أول يوم دراسة

أصدرت المدارس عدة تنبيهات مهمة لجميع الطلاب في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد، لضمان انضباط العملية التعليمية. وتمثلت تنبيهات المدارس للطلاب في أول يوم دراسة ما يلي : الالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف والحرص على حضور طابور الصباح الالتزام بالزى المدرسي (ألوانه ومواصفاته) العناية بالمظهر.