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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل إصابة أحمد فتوح أمام أرتا سولار

صدى البلد

 

 

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لشد خفيف عقب مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية.

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "فتوح أحد أهم اللاعبين وقدم مستوى رائع رغم عودته إصابة".

وأضاف أحمد مجدي: "فتوح كان لديه إصابة في الحوض، وشارك في 4 تدريبات فقط قبل المباراة ومن الطبيعي أن يتعرض إلى شد عقب المباراة، ولكن الأمر على ما يرام وسيكون جاهز للمباريات".

واختتم: "نطالب الاتحاد الإفريقي بوجود تقنية الفيديو خلال الأدوار الإقصائية، خاصةً أنه كان من الوارد أن نخرج اليوم بسبب بعض قرارات الحكم".

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