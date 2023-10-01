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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| تجنب الدخول في نزاعات

برج الحمل
برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بحب الحياة والتفاؤل والنشاط والحيوية طوال الوقت، هم الاشخاص المولودون خلال الفترة (21 مارس – 19 أبريل).

نستعرض لكم في هذا التقرير اهم توقعات برج الحمل اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

 

برج الحمل حظك اليوم الأحد 1-10-2023

كما يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات، فهو شخص قيادى ناجح بعمله وعاشق للرياضة، وقادر على ممارسة الجرى والتمارين الرياضية المختلفة، لذلك يتمتع بجسم رشيق مميز.

ويتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى، فهو شخصية محبة للحيوانات الأليفة، ويجيد التعامل مع الآخرين، ولبق ومجتهد ويجيد السعى، ومتعدد المهارات.

مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني.


حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الفترة الحالية فى عملك قد تمثل لك حالة من القلق والتوتر، فحاول أن تكون أكثر هدوءا ولا تنشغل بما يتسبب فى توقف عملك حتى تنجح وتتقدم للأمام.


برج الحمل اليوم ماليا

برج الحمل اليوم ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي ، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.


برج الحمل اليوم عاطفيا

شريك حياتك عاشق لتواجدك فحاول أن تتمسك به وألا تبتعد عنه، وتجنب إثارة الخلافات والمشاكل معه طوال الوقت حتى تحافظ على صحة العلاقة.

برج الحمل اليوم صحيا

تناول الأطعمة المفيدة وابتعد عن تناول الوجبات الغذائية السريعة التى تتسبب لك فى زيادة الوزن مع مرور الوقت، ما يصيبك بالسمنة خلال الفترة المقبلة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تحاول أن تستغل نفوذك فى الفترة الحالية وتجنب الدخول فى أى نزاعات، وجدد علاقتك بمن حولك فى المؤسسة التى تعمل بها لتحصل على منصب جديد فى عملك.

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