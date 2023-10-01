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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أبل تفصح عن أسباب السخونة الشديدة لـiPhone 15.. ومنصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أخيرا.. أبل تفصح عن أسباب السخونة الشديدة لآيفون iPhone 15

 

أفصحت شركة Apple أبل عن الأسباب الرئيسية المتعلقة بالسخونة الشديدة التي واجهها مستخدمو هواتف iPhone 15 خلال الأيام الماضية، والتي خيبت آمال الكثير حول أشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم.

 

جوجل تطلق عددا من الميزات والتحديثات لتطبيق الرسائل Google Messages


قامت شركة جوجل بطرح عدد من الميزات والتحديثات لتطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages، وذلك بعد أشهر من الاختبار التجريبي.

 

منصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين.. وتضارب في الأرقام

 

صرحت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لمنصة X أن الشركة لديها في الوقت الحالي 225 مليون مستخدم نشط يوميًا. وهو انخفاض بعشرات الملايين أو 11.6 % من المستخدمين عما كان عليه قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة مباشرةً.

 

معالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل.. أشيك وأرخص موبايل أوبو Oppo لطلبة الجامعة


مع بداية العام الدراسي الجديد، يعد أكثر ما يشغل طلبة الجامعة امتلاك هاتف ذكي بمواصفات كبيرة يقدم أداء قويا يمكنه تلبية احتياجات المستخدمين ومعينا لهم على متابعة الدراسة، إلا أن ارتفاع الأسعار يشكل عائقا كبيرا، ولكن من بين أفضل الهواتف التي يمكنها تقديم قيمة كبيرة مع سعر مناسب هو Oppo Reno 8 T من شركة أوبو الصينية.    

 

هل تصدر جوجل هواتفها القادمة Google Pixel 8 بالذكاء الاصطناعي؟


تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هواتفها Google Pixel 8 في 4 أكتوبر القادم مع ساعة Pixel Watch 2 الذكية ضمن حدث كبير، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأجهزة الجديدة زيادات في الأسعار، ولكن السؤال الذي لا يزال يتكرر هل تحصل الهواتف على ميزات بالذكاء الاصطناعي؟.

 

انتظرها المستخدمون 13 عاما.. واتساب WhatsApp على وشك إصدار هذه الميزة


كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب Whatsapp يخطط لإطلاق ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات، حيث سيصدر أخيرا نسخة للتطبيق على أجهزة iPad “ آيباد” اللوحية من شركة أبل.

 

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