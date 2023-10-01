أخبار التكنولوجيا|أبل تفصح عن أسباب السخونة الشديدة لـiPhone 15.. ومنصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفصحت شركة Apple أبل عن الأسباب الرئيسية المتعلقة بالسخونة الشديدة التي واجهها مستخدمو هواتف iPhone 15 خلال الأيام الماضية، والتي خيبت آمال الكثير حول أشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم.



قامت شركة جوجل بطرح عدد من الميزات والتحديثات لتطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages، وذلك بعد أشهر من الاختبار التجريبي.

صرحت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لمنصة X أن الشركة لديها في الوقت الحالي 225 مليون مستخدم نشط يوميًا. وهو انخفاض بعشرات الملايين أو 11.6 % من المستخدمين عما كان عليه قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة مباشرةً.



مع بداية العام الدراسي الجديد، يعد أكثر ما يشغل طلبة الجامعة امتلاك هاتف ذكي بمواصفات كبيرة يقدم أداء قويا يمكنه تلبية احتياجات المستخدمين ومعينا لهم على متابعة الدراسة، إلا أن ارتفاع الأسعار يشكل عائقا كبيرا، ولكن من بين أفضل الهواتف التي يمكنها تقديم قيمة كبيرة مع سعر مناسب هو Oppo Reno 8 T من شركة أوبو الصينية.



تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هواتفها Google Pixel 8 في 4 أكتوبر القادم مع ساعة Pixel Watch 2 الذكية ضمن حدث كبير، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأجهزة الجديدة زيادات في الأسعار، ولكن السؤال الذي لا يزال يتكرر هل تحصل الهواتف على ميزات بالذكاء الاصطناعي؟.



كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب Whatsapp يخطط لإطلاق ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات، حيث سيصدر أخيرا نسخة للتطبيق على أجهزة iPad “ آيباد” اللوحية من شركة أبل.