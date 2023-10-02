عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تخطت الأزمات الطاحنة.. قفزت عالية في الصادرات المصرية |كم حققت من مكاسب؟

ارتفاع صادرات مصر
ارتفاع صادرات مصر

كشفت بيانات حديثة أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.

الصادرات المصرية 

ارتفاع الصادرات المصرية  

ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

وتستهدف الحكومة، زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.

وفي المقابل، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

وأتي في صدارة الدول المصدرة لمصر حلت الصين بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية التي بلغت الواردات المصرية منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.

حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى بقانون الرى

وزير التجارة: 1.252 تريليون جنيه حجم الناتج الصناعي وزيادة الصادرات لـ35.8 مليار دولار

وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وحلت منتجات البترول في صدارة السلع التي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.

صادرات مصر 

الاهتمام بالمنتجات المحلية

وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع صادرات مصر يعكس اهتمام جميع العاملين في القطاعات المختلفة بمسألة التصدير التي هي مرتبطة بالأساس بالعملية الإنتاجية.

وأكد سلامة ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اهتمام كبير بمجال التصنيع وتوطين الصناعة وهو ما أثر بشكل إيجابي على زيادة التصدير وسد الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وما يرتبط بها من ضغط على توفير العملة الأجنبية وبالأخص الدولار.

وتابع: لا بد من استغلال الفرص السانحة في هذه الفترة فيما يتعلق بانضمام مصر لـ "مجموعة بريكس"؛ لأن ذلك له مردود إيجابي ويساعد في نقل التكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع بما سوف يتيح فرصه للاعتماد على المنتجات المحلية والتصدير الفوائض، بالإضافة لذلك سوف يفتح أسواقا أفضل وأكبر أمام المنتجات المصرية في دول بريكس وتحديدا في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.

وواصل: التوجه الأممي في الطاقة النظيفة سوف يعزز من مفهوم الاحتياج للإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات المتعلقة بها والتي تشكل 30% من السيارة الكهربائية.

وأكد أن هناك فرصة لمصر للدخول في هذا المجال من خلال "توطين الصناعة" ومن خلال استغلال فرص جيدة في العلاقة ما بين الصين ودول بريكس التي توفر أيضا أسواقا لهذه السلعة الهامة في سياق الاهتمام العالمي بمناخ والبيئة والطاقة النظيفة.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات ونعمل على عدة جهات لزيادة الصادرات، وذلك خلال كلمته، السبت، في افتتاح جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.

الدكتور رائد سلامة
الصادرات المصرية صادرات مصر ارتفاع صادرات مصر الصادرات المصرية السلعية حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

السيسي لوزير التموين: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الرئيس السيسي لـ وزير التموين أين السيطرة على الأسعار؟.. ورد مفاجئ من مصيلحي

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

موضوعات متعلقة

بإجمالي 768 شركة.. 513 مليون دولار صادرات مصر الغذائية للاتحاد الأوروبي خلال7 أشهر

الزراعة في أسبوع.. لقاءات واتفاقات جديدة حول صادرات مصر من السلع الغذائية

بارتفاع 49%| صادرات مصر الغذائية لإيطاليا سجلت 102 مليون دولار 2023

أوقف صادرات النفط ورفع حالة الطوارئ.. موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب ولاية بدليس في تركيا

بسبب الأسلحة النووية.. كوريا الجنوبية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى جارتها الشمالية

تفاصيل مثيرة في العثورعلى جثة شخص بالمنيا

بسبب غرامة الزمالك.. تهديد شديد اللهجة لـ كهربا

تخطت الأزمات الطاحنة.. قفزت عالية في الصادرات المصرية |كم حققت من مكاسب؟

بـ 123 قذيفة مختلفة.. القوات الأوكرانية تشن 33 هجوما خطيرا على دونيستك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ