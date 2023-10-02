أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه فقط.. تطبيقات لحفظ القرآن الكريم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة HMD Global، الشركة المطورة لهواتف نوكيا، اليوم هاتفها الاقتصادي منذ فترة C1 2nd edition في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من نوكيا، ويتميز بتصميم بسيط وشاشة كبيرة وكاميرا خلفية أساسية وبطارية طويلة الأمد.

بعد انتهاء العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold5 بخصم يقدر ب 255 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7900 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1665 دولار.

أطلقت شركة شاومي مصر هذا العام هاتفها الاقتصادي الجديد Redmi 12C في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من شاومي، ويتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا جيدة وبطارية طويلة الأمد.

هل تتذكر هاتف HTC؟ لا تزال الشركة موجودة، على الرغم من أنها نادراً ما تعلن عن نماذج جديدة في هذه الأيام. يعد HTC U23 Pro أحد هذه النماذج، وهو هاتف Snapdragon 7 Gen 1 بشاشة OLED 120 هرتز مقاس 6.7 بوصة (FHD +) وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (1/1.67 بوصة، OIS) و 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. تبلغ سعة البطارية 4600 مللي أمبير في الساعة وتدعم كل من الشحن السلكي (30 وات) واللاسلكي (15 وات). هناك فتحة microSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم .

أصبح حفظ القرآن الكريم من الأمور السهلة والبسيطة في عصرنا الحالي، حيث أصبح هناك العديد من التطبيقات التي تساعد على ذلك، حتى بدون الحاجة إلى شيخ.