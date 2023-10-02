أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه فقط.. تطبيقات لحفظ القرآن الكريم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بـ 1600 جنيه فقط.. أفضل موبايل نوكيا بكاميرا وتاتش ينافس شاومي وسامسونج
أطلقت شركة HMD Global، الشركة المطورة لهواتف نوكيا، اليوم هاتفها الاقتصادي منذ فترة C1 2nd edition في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من نوكيا، ويتميز بتصميم بسيط وشاشة كبيرة وكاميرا خلفية أساسية وبطارية طويلة الأمد.
عرض الاثنين.. خصم 7900 جنيه على أفخم موبايل سامسونج
بعد انتهاء العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.
فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold5 بخصم يقدر ب 255 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7900 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1665 دولار.
صنع في مصر.. أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه فقط
أطلقت شركة شاومي مصر هذا العام هاتفها الاقتصادي الجديد Redmi 12C في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من شاومي، ويتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا جيدة وبطارية طويلة الأمد.
لو لسه فاكرها.. موبايل فلاجشيب من HTC بأقل من نصف سعر الآيفون
هل تتذكر هاتف HTC؟ لا تزال الشركة موجودة، على الرغم من أنها نادراً ما تعلن عن نماذج جديدة في هذه الأيام. يعد HTC U23 Pro أحد هذه النماذج، وهو هاتف Snapdragon 7 Gen 1 بشاشة OLED 120 هرتز مقاس 6.7 بوصة (FHD +) وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (1/1.67 بوصة، OIS) و 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. تبلغ سعة البطارية 4600 مللي أمبير في الساعة وتدعم كل من الشحن السلكي (30 وات) واللاسلكي (15 وات). هناك فتحة microSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم .
بدون شيخ..أفضل التطبيقات لحفظ القرآن الكريم
أصبح حفظ القرآن الكريم من الأمور السهلة والبسيطة في عصرنا الحالي، حيث أصبح هناك العديد من التطبيقات التي تساعد على ذلك، حتى بدون الحاجة إلى شيخ.