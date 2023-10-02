عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه فقط.. تطبيقات لحفظ القرآن الكريم

أخبار التكنولوجيا//أفضل
أخبار التكنولوجيا//أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ 1600 جنيه فقط.. أفضل موبايل نوكيا بكاميرا وتاتش ينافس شاومي وسامسونج

 

أطلقت شركة HMD Global، الشركة المطورة لهواتف نوكيا، اليوم هاتفها الاقتصادي منذ فترة C1 2nd edition في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من نوكيا، ويتميز بتصميم بسيط وشاشة كبيرة وكاميرا خلفية أساسية وبطارية طويلة الأمد.

 

عرض الاثنين.. خصم 7900 جنيه على أفخم موبايل سامسونج

 

بعد انتهاء العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold5 بخصم يقدر ب 255 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7900 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1665 دولار.

 

صنع في مصر.. أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه فقط

 

أطلقت شركة شاومي  مصر هذا العام هاتفها الاقتصادي الجديد Redmi 12C في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة الاقتصادية من شاومي، ويتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا جيدة وبطارية طويلة الأمد.

 

لو لسه فاكرها.. موبايل فلاجشيب من HTC بأقل من نصف سعر الآيفون

 

هل تتذكر هاتف HTC؟ لا تزال الشركة موجودة، على الرغم من أنها نادراً ما تعلن عن نماذج جديدة في هذه الأيام. يعد HTC U23 Pro أحد هذه النماذج، وهو هاتف Snapdragon 7 Gen 1 بشاشة OLED 120 هرتز مقاس 6.7 بوصة (FHD +) وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (1/1.67 بوصة، OIS) و 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. تبلغ سعة البطارية 4600 مللي أمبير في الساعة وتدعم كل من الشحن السلكي (30 وات) واللاسلكي (15 وات). هناك فتحة microSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم .

 

بدون شيخ..أفضل التطبيقات لحفظ القرآن الكريم

 

أصبح حفظ القرآن الكريم من الأمور السهلة والبسيطة في عصرنا الحالي، حيث أصبح هناك العديد من التطبيقات التي تساعد على ذلك، حتى بدون الحاجة إلى شيخ.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| أرخص سعر لـ هاتف آيفون iPhone 13 في السوق.. وأفضل موبايل Oppo بمعالج كوالكوم

تعرف على أرخص سعر لـ هاتف آيفون iPhone 13 في السوق

واتساب WhatsApp يفاجئ مستخدميه بهذه الميزة

بسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو Oppo بمعالج كوالكوم

معالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل.. أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

تروج له الممثلة الهندية أنوشكا شارما.. وان بلس تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي

أخبار التكنولوجيا|أبل تفصح عن أسباب السخونة الشديدة لـiPhone 15.. ومنصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين

جوجل تطلق ميزات وتحديثات لتطبيق الرسائل Google Messages

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على مزاعم انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي

من الجيزة لميدان الجلاء .. مسيرة وطنية بالألاف تطالب السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية | صور وفيديو

احتفالات بميدان الجلاء للتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتأييد الرئيس|فيديو

الرئيس السيسي: اللي اتعمل في 2011 يتاخد منه دروس وعبر

شرعنوا الكذب وخلوه منهج.. السيسي يصف الإخوان بهذه الكلمات

مفاجأة .. الأمريكيون يرفضون بايدن وترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ