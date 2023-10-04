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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق.. وكيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق

 

يتميز هاتف Redmi Note 12 Pro Plus من شركة شاومي الصينية بمواصفات قياسية حيث يقدم كاميرا 200 ميجابكسل، مع بطارية كبيرة ومعالج قوي وشاشة يمكنها تشغيل مقاطع الفيديو عالية الجودة، مع سعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة.

 

ساتيا ناديلا: هيمنة جوجل على البحث تقوض فرص المنافسين بما فيها مايكروسوفت


أدلى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت بشهادته أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية أن هيمنة شركة جوجل الكاملة على أعمال البحث عبر الإنترنت تجعل من الصعب على المنافسين، حتى شركته، الحصول على حصة في السوق.

 

مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي واتساب ووسائل التواصل


حذر مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرا عاجلا للمستخدمين بشأن مخاطر النقر على الروابط غير المألوفة التي يتم تداولها غالبًا عبر منصات مثل “واتساب” WhatsApp والرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

هل ستصدر جوجل غدا نظام التشغيل الأحدث Android 14؟


كشفت تسريبات أن شركة جوجل الأمريكية قد تصدر أحدث نظام تشغيلي لها  Android 14 "أندرويد 14" مساء غد الأربعاء  4 أكتوبر، وذلك بعدما ترددت شائعات بأنه سيتم إطلاقه إلى جانب هواتف Pixel 8.

 

كيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp للأندرويد والآيفون


تعد قنوات واتساب WhatsApp طريقة جيدة للبقاء على اتصال مع العالم، ومتابعة كل جديد ومع ذلك، هناك عدد من المستخدمين الذين لا يريدون استخدام هذه القنوات، حيث يمكن إخفائها بطرق بسيطة.

 

لتطوير الذكاء الاصطناعي.. ميتا تستخدم منشورات وصور المستخدمين على فيسبوك وإنستجرام

 

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام إنها تستخدم صور المستخدمين العامة ومنشوراتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مؤكدة أنه لن يمس الرسائل والمشاركات الخاصة.

 

 

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