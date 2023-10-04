بيراميدز ليس الأول.. الأندية المصرية ماركة مسجلة في سجلات شكاوي الفيفا

باتت الأندية المصرية ماركة مسجلة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد شكاوي اللاعبين المتكررة وجاء أحدثها نادي بيراميدز المهدد بايقاف القيد لثلاث فترات .

نادي بيراميدز ليس الأول في سجلات شكاوي اللاعبين ضد الأندية المصرية داخل جدران الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

صدى البلد يستعرض سجلات شكاوي اللاعبين ضد الأندية المصرية ويتقدمها نادي بيراميدز في الآونة الأخيرة فى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن قرار جديد أعلنته محكمة التحكيم الرياضية كاس ضد نادي بيراميدز .

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محكمة التحكيم الرياضية كاس ترفض استئناف بيراميدز ضد قرار غرفة تسوية المنازعات بالفيفا لصالح اللاعب الاسباني كريستيان بينافينتي.

أضاف: أصبح نادي بيراميدز مطالب بدفع مليون و 650 ألف يورو وفى حالة عدم السداد سيتم إيقاف القيد 3 فترات.

فيفا يغرم 5 أندية مصرية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توقيع عقوبات مالية ضد 5 أندية مصرية على أن يتم إيقاف القيد حال عدم السداد بعد شكاوي لاعبين محترفين.

وجاءت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الخمسة أندية مصرية على النحو التالي:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادى مودرن فيوتشر مبلغ 900 ألف دولار لصالح اللاعب الغانى دياويسي تايلور وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادي مودرن فيوتشر مبلغ 941 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي مروان صحراوى وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

تغريم النادى الإسماعيلي مبلغ مليون و 721 ألف دولار لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة و فى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

كما غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النادى الإسماعيلي مبلغ 859 ألف دولار لصالح اللاعب الايفواري جان موريل بو و فى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم اللاعب التونسي حمدى النقاز لاعب النادي الإسماعيلي مبلغ 110 ألف دولار بالإضافة إلى 50 ألف دولار غرامة تعاقدية لصالح نادي الزمالك وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف اللاعب 6 شهور لحين السداد.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا بتغريم نادى ايسترن كومباني مبلغ 666 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي محمد على طرابلسي وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

فيما غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادى غزل المحلة مبلغ 152 ألف دولار لصالح اللاعب المالى ماليك تورى و فى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادى انبي مبلغ 455 ألف جنيه مصري؛ إضافة إلى ذلك فائدة 5% من تاريخ 31 يناير 2023 لصالح المدرب البرتغالي جورفان فييرا وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

ميدو يطالب وزير الرياضة بالتحقيق فى غرامات الأندية بالفيفا

طالب أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق وزير الشباب والرياضة بالتحقيق مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة حول غرامات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الأندية المصرية.

قال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية:

الغرامات الموقعة على الأندية المصرية من جانب فيفا، ناقوس خطر، وناتجة عن أشياء كثيرة منها سوء الإدارة.

تابع: الأندية المصرية محتاجة إدارة رشيدة وضوابط خاصة ولازم وزير الشباب والرياضة يستدعي جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية ويقولهم إنكم لازم تفرضوا ضوابط على الأندية المصرية تمنعهم من التعاقد مع لاعبين أجانب أو مدربين أجانب إلا لما تجبلي مخالصة مالية من اللاعبين القدامى أو المدربين القدامى اللي ماشيين.

أضاف: لازم وزير الشباب والرياضة يستغل الغرامات اللي حاصلة على الأندية المصرية دي زي الزمالك وفيوتشر والإسماعيلي ويضع ضوابط خاصة للتعاقدات

استطرد: بعض الأندية المصرية مش عارفة تدير نفسها، ولازم تدخل من وزارة الشباب والرياضة.

واصل ميدو: اللي بيحصل في الأندية المصرية التاريخية حرام، ولازم تدخل واضح وضوابط خاصة للتعاقدات.

واختتم ميدو حديثه قائلا: ده ميعتبرش تدخل حكومي متخافوش من فيفا، ده يعتبر ضوابط تحافظ على الأندية.