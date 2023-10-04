إحالة المتغيبين بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح للتحقيق

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم الأربعاء خلال مرور مفاجئ مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.



حيث تفقد العيادات الخارجية وقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وكشك الولادة والقسم المجاني متابع الإجراءات التمريضية والطبية للمرضى والمقدمة من الفريق الطبي والتأكد من مناظرة المرضى من الأطباء وتسجيل التطورات بالسجل الخاص للمريضة أثناء تقديم الخدمة الطبية وفقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأثناء المرور تلاحظ غياب بعض العاملين بالمستشفى دون سند قانوني وتمت إحالتهم للتحقيق العاجل بديوان عام المديرية.

ووجه وكيل وزارة الصحة لإدارة المستشفى بحث معوقات التشغيل للعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية وبصفة عاجلة.

كما تفقد أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة وأماكن متفرقة بالمستشفى وتلاحظ تحسنا ملحوظا بمستوى النظافة بتلك الأماكن.

وتفقد "سالم" بنك الدم التخزيني بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته

كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم مشددا على الطاقم الطبي والعاملين بضرورة تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لمواطني وزائري مطروح.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال المرور الدكتور محمود فايز نائب مدير المستشفى

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.