أخبار التعليم| اليوم.. آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

معهد البحوث الفلكية ينظم فعالية أسبوع الفضاء العالمي

ينظم الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، احتفالية أسبوع الفضاء العالمي ويأتي ذلك برعاية الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير جامعة الشارقة.

البحث العلمي تعلن فتح المشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا لتكنولوجيا النانو..تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فتح التقديم للمشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى خلال الفترة من 14 وحتى 19 يناير 2024، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و سيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية .

10 أكتوبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أساليب التدريس الحديثة بالجامعات

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اليوم.. آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

يواصل مكتب التنسيق ، فتح باب التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل ببين الكليات والمعاهد وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تصدر تعليمات بشأن الامتحان التكميلي لبرنامج الدبلوم التخصصي

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، تفاصيل عقد امتحان التكميلي لدبلوم التخصصى .

وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا ، تقرر عقد امتحان تكميلي (تحريري+شفوي) للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بجميع الأقسام بالكلية يوم الأربعاء الموافق ١١_١٠_٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا.

لسلامة الطلاب.. تعليم قنا يشدد على إزالة الأبواب الحديدية بسلالم وطرقات المدارس

شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على تطبيق القرار الوزاري رقم 33 وغيره من قرارات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بإزالة الأبواب الحديدية بالسلالم والطرقات في المدارس حرصاً على سلامة الطلاب و تجنبا لحدوث أي أضرار أو تزاحم.