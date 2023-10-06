الأناكوندا يتألق.. أرقام وجوائز مصطفي محمد في الدوري الفرنسي

حصل مصطفي محمد نجم منتخب مصر الوطني جائزة أفضل لاعب في فريق نانت الفرنسي عن شهر سبتمبر الماضي.

وتعتبر انطلاقة موسم رائعة من مصطفي محمد نجم منتخب مصر الوطني مع نادي نانت الفرنسي منذ التعاقد معه .

مصطفي محمد الملقب الأناكوندا نجم منتخب مصر الوطني تعرض إلي الطرد فى مباراة فريق نانت ورين ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل الدولي المصري مصطفي محمد 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بفارق هدفين عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أرقام وجوائز مصطفي محمد فى الدوري الفرنسي

شارك مصطفي محمد بقميص نادي نانت الفرنسي في 𝟕 مباريات

سجل مصطفي محمد بقميص نادي نانت الفرنسي 𝟓 أهداف

حصل مصطفي محمد مع نادي نانت الفرنسي على جائزة لاعب الشهر بالنادي في شهر اغسطس الماضي .

نال مصطفي محمد رفقة نادي نانت الفرنسي جائزة لاعب الشهر بالنادي في شهر سبتمبر الماضي.

مدرب نانت يشكو من تأثر فريقه بغياب مصطفي محمد

عبر بيبر آريستوي، المدير الفني لفريق نانت، عن حزنه لغياب مصطفي محمد هداف فريقه في لقاء ستراسبورج، المقرر اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الفرنسي.

وقال مدرب نانت في تصريحات صحفية إن مصطفي محمد غائب للإيقاف وهو أمر محزن بالنسبة للفريق، خصوصا في ظل عدم اكتمال جاهزية إجناتيوس جانجو.

وأشار إلى أن طرد مصطفي محمد في لقاء رين بالجولة الماضية، جاء نتيجة لحظة انفعالية مع حماس اللاعب واشتعال أجواء المباراة.

وتابع: "مصطفى محمد انفعل على البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها، هل كان يستحق البطاقة في الأساس أم لا؟ هذا ما قرره الحكم ولكنه عبر عن رفضه بانفعال شديد".

وأكد أنه كان يدفع بالمهاجم ماتياس إيلين بجوار مصطفى محمد في بعض الأوقات، موضحًا أن غياب المهاجم المصري أمر مؤثر على القدرات الهجومية للكناري.

توتنهام يراقب مصطفي محمد

وضع فريق توتنهام الانجليزي مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي على قائمة المرشحين لخلافة هاري كين الذى رحل إلي صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وتعرض فريق نانت، المحترف في صفوفه مصطفي محمد، للهزيمة بثلاثية مقابل هدف، أمام ستاد رين، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت الدقيقة 77 حصول مصطفي محمد على بطاقة حمراء بعد اعتراضه الشديد على قرار الحكم أثر أحد الكرات المشتركة.

وبدأ فريق توتنهام الانجليزي في تجهيز قائمة من المهاجمين ومن بينهم مهاجم فريق نانت الفرنسي مصطفي محمد للتعاقد معهم في شهر يناير القادم.

وجاءت قائمة المهاجمين المرشحين ومن بينهم مصطفي محمد للانضمام الي صفوف فريق توتنهام الانجليزي على النحو التالي:



1-ايفان توني من نادي برينتفورد الانجليزي

2-مصطفي محمد من نانت الفرنسي

3-خواو بيدرو من برايتون الانجليزي

4-جيراسي من شوتجارت الألماني

5-ايفان فيرجسون من برايتون الانجليزي

6-باتسون داكا من ليستر سيتي الانجليزي

